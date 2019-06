Nueva Ley Hipotecaria: estos son los beneficios si ya tienes una hipoteca

Con más de tres años de retraso, dos años de calvario y varias polémicas en su camino, este lunes ha entrado en vigor la nueva Ley de crédito inmobiliario, más conocida como la Ley Hipotecaria. España se ha convertido en el último país de Europa en transponer esta directiva comunitaria, bajo amenaza de multa.

La nueva Ley Hipotecaria no es retroactiva por lo que si ya tienes una hipoteca no podrás beneficiarte de las nuevas condiciones que tendrán los futuros hipotecados. Por ello, no podrán reclamar los gastos que pagaron cuando formalizaron su hipoteca ni solicitar la devolución del IAJD, pero sí que podrás beneficiarte de los cambios de la Ley en los puntos de novación, vinculación o de subrogación del préstamo.

La subrogación de su hipoteca

Subrogar consiste en cambiar la hipoteca de un banco a otro con el fin de mejorar las condiciones del préstamo. “Hasta ahora, el cliente tenía que pagar los costes de la subrogación algo que cambia con la ley y pasan a ser los dos bancos que actúan en este cambio de préstamos quienes se harán cargo de estos gastos. Es una oportunidad para todos los ciudadanos que contrataron su hipoteca después de 2013 y no están contentos con su entidad”, destaca Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.com.

Aquellos que contrataron su hipoteca antes de 2013 pueden declarársela en la Renta todos los años para conseguir una deducción en función de lo pagado y si deciden subrogar su préstamo perderían esta bonificación. En estos casos es más complicado que la subrogación sea una opción rentable. Dicha ventaja fiscal desapareció el 1 de enero de 2013, por lo que los ciudadanos que compraron una vivienda después de esta fecha pueden encontrar en la subrogación una mejora en su préstamo.

Los ciudadanos que tienen una hipoteca variable vinculada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) también pueden beneficiarse de esta Ley para poder hacer una subrogación de su préstamo mientras esperan a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declare abusiva o no su aplicación el próximo 10 de septiembre. Este cambio podrán hacerlo de forma gratuita con la Ley y no perderán su derecho de reclamación.

Novación de la hipoteca

Si no estás conforme con las condiciones que firmaste en tu hipoteca podrás cambiarlas sin que la entidad te cobre ninguna comisión por la novación del préstamo.

Se prohíben las vinculaciones

La nueva Ley prohíbe las vinculaciones, es decir, el banco no puede obligar a un cliente a contratar un seguro u otro producto como condición para que le concedan la hipoteca. Aunque sí podrán hacer rebajas en sus tipos de interés a sus clientes si estos contratan, por ejemplo, el seguro de hogar.

Es decir, si contratas o tienes contratado un seguro con el banco y quieres cambiarlo, no perderías la bonificación recibida por la entidad en el momento en el que formalizó su préstamo. Siempre y cuando el seguro que se presente al banco tenga las mismas o mejores características.