Estas son las nuevas condiciones de los abonos gratuitos de Renfe para 2023

Quienes sean usuarios frecuentes del transporte público podrán seguir disfrutando de la prórroga de los abonos gratuitos de Renfe en 2023 para Cercanías, Media Distancia y Rodalies, que finalizaba el pasado 31 de diciembre. Así lo aprobó el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Aunque la ampliación se mantendrá vigente durante todo el año, los títulos, que se pueden adquirir desde el 29 de diciembre, tienen nuevas condiciones.

Renfe ha emitido casi 2,5 millones de abonos gratuitos desde agosto. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, liderado por José Luis Ábalos, va a destinar 650 millones de euros para afrontar los costes de la implantación de las medidas y compensar a la operadora por los descuentos, así como para respaldar la gratuidad de las líneas de autobús que son competencia estatal.

Además, se mantienen las ayudas directas a las Comunidades Autónomos y a las entidades locales para que apliquen descuentos al transporte público urbano e interurbano. Si los gobiernos autonómicos y entidades locales lo complementan hasta el 50%, el Gobierno de España aporta el 30% de la rebaja.

Las condiciones de los abonos gratuitos de Renfe para 2023

Los abonos gratuitos de Renfe para 2023 tendrán una vigencia cuatrimestral, es decir, de cuatro meses. Por ello, teniendo en cuenta que se retomaron el 1 de enero, el primero tendrá validez hasta el 30 de abril, el siguiente hasta el 31 de agosto y el tercero hasta el 31 de diciembre. Estos dos últimos se podrán solicitar dos meses antes de que entren en vigor.

Hay algo que no cambia y es que este título multiviaje seguirá siendo gratuito para los usuarios que realicen un mínimo de 16 viajes durante los cuatro meses de vigencia, al ser cuatrimestral.

Además, los clientes tendrán que pagar una fianza de 10 euros en Cercanías y Rodalies, y de 20 euros en Media Distancia. Esta se devolverá de forma automática si se paga con tarjeta, una vez que se verifique que el usuario ha realizado 16 desplazamientos o más y, si se paga en metálico, la devolución se hará en las taquillas de las estaciones. Por el contrario, si no se cumple con los viajes mínimos, el importe no se devolverá.

Cómo conseguir los abonos gratuitos de Renfe para 2023

El abono se puede adquirir desde el pasado 29 de diciembre, y hay tres formas distintas de hacerlo: a través de la aplicación móvil de Cercanías Renfe y Rodalies, en la web de Renfe o de forma presencial en las máquinas autoventa y taquillas de las estaciones. Si se utiliza la app, se genera un código QR que se descarga en el móvil para usarlo después en el control de acceso a las estaciones.

Con este abono, son gratuitos los trayectos que tienen Cercanías, Rodalies, Cercanías Ancho Métrico, Media Distancia y los títulos multiviaje propios de Renfe. Algunos de los trayectos que se beneficiarán de la bonificación del 100% son el servicio AVAT Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca y el servicio de media distancia Alicante-Murcia.

Asimismo, los trenes Avant para trayectos como Málaga-Granada, Cuenca-Madrid o León-Palencia mantienen la bonificación del 50%. Algunos trayectos AVE de menos de 100 minutos, como Ourense-Zamora o Madrid-Palencia, también disfrutarán de ese descuento.

Sanciones por el uso irregular de los abonos gratuitos

Desde su puesta en marcha, han sido muchos los abonos gratuitos que ha tenido que retirar Renfe por uso irregular. Esto sucede cuando, en al menos tres ocasiones, el usuario no cancela la reserva de una plaza con dos horas de antelación si no va a hacer uso de ella. En este caso, no solo se cancela el título y se incauta la fianza de 20 euros, si no que se prohíbe adquirir un nuevo abono hasta que pasen 30 días desde su cancelación.

Quienes adquieran los abonos gratuitos no podrán reservar más de cuatro viajes al día. Tampoco se permite hacer reservas de viajes en trenes con el mismo origen-destino si la diferencia de tiempo entre sus horarios de salida es inferior al triple del tiempo del propio viaje. Por tanto, si no se ha completado la vuelta en el mismo origen y destino, no es posible reservar varias idas.