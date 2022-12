Nuevo millonario antes de 2023: gana más de 26 millones en el Euromillones

Este viernes, 30 de diciembre, se juega el último sorteo de Euromillones del año. A lo largo de este 2022 se han jugado hasta cinco 'Big Fridays' o sorteos especiales con un bote fijado de 130 millones de euros y una Lluvia de Millones, con hasta 100 premios de un millón de euros que hicieron millonarios a cientos de personas en toda Europa a principios de 2022, en concreto el 21 de enero.

Aunque por el momento se desconoce si volverán a realizar este tipo de sorteos especiales, ya que en el caso de la Lluvia de Millones suele ocurrir cada dos años, se esperan grandes botes millonarios de cara a 2023. Por el momento, este último acumula 17 millones de euros, por el hecho de que el pasado sorteo tuvo un acertante.

En concreto, este afortunado se pudo llevar un total de 26 millones de euros, u aunque ha decidido mantener el anonimato, se conoce que la combinación ganadora se registró en la localidad portuguesa de Camarate, de la provincia de Loures.

La suerte del ganador del Euromillones

Según señalan en CNN Portugal, que contactó con el dueño del establecimiento que había entregado el billete ganador, le llamaron sobre las 10 de la noche para comunicarle la noticia. "Me sorprendió, al principio pensé que era una broma", afirma José Figueiredo. De hecho, llegó a pensar que él mismo podía ser el ganador de ese premio, puesto que ese mismo día había optado por hacer una apuesta para el sorteo. "Al ganador le deseo mucha felicidad y buena salud. En este caso, creo que el dinero no faltará", bromeó.

Desde la administración nacional de Loterías de Portugal informan que ese primer premio se obtuvo por una apuesta automática realizada en el establecimiento, lo cual quiere decir que el ganador no eligió de manera personal la combinación en ningún momento. Además, esta no fue su única apuesta, invirtió 5 euros en dos billetes para ese mismo sorteo, pero solo uno de ellos fue el premiado. En total, el afortunado logró llevarse un premio valorado en 26.956.990 euros y aunque de momento no se conoce su identidad, seguro que disfruta del nuevo año con esta fortuna.