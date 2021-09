Dabiz Muñoz abre nuevo restaurante con un precio medio de 25 a 30 euros

El cocinero Dabiz Muñoz, recientemente proclamado mejor cocinero del mundo en The Best Chef Awards 2021, abrirá el próximo 6 de octubre un restaurante en Barcelona, bautizado como Goxisme il·lustrat. Según ha informado el chef de DiverXO, el nuevo restaurante es una evolución del GoXo, la casa de cocina a domicilio que ideó el pasado año durante el confinamiento y que era socio preferente de Glovo.

GoXo será en palabras de Muñoz "alta cocina vestida de fast-food", al estilo de lo que ya hizo en el Streetxo de Madrid, y estará situado en el hotel NH Constanza, en el mismo lugar que ocupaba el restaurante Don Giovanni de Andrea Tumbarello. En el nuevo establecimiento, que tendrá un precio medio de unos 25 a 30 euros, no habrá reservas ni vajillas de alta gama, y en su carta habrá platos ideados para el GoXo, pero también clásicos de la cocina de Muñoz como los tacos de costillar de cerdo ahumados sobre brasa de tamarindo o su lasaña mumbai. La capacidad del local es de 50 clientes en el interior, además de una amplia terraza.

El chef madrileño ha sido elegido como el "mejor cocinero del mundo" al haber conseguido el primer puesto del Top 100 mundial de los premios 'The Best Chef Awards 2021', en una gala que se ha celebrado este miércoles en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam "Obtener el número uno en los premios Best Chef Awards es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles. ¡El jodidamente más grande!", expresaba el chef, que también ha aseguraba que el galardón es "un sueño hecho realidad" que le reconoce todos los años de "creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro".

En tercer lugar, además, fue premiado el chef Andoni Luis Aduriz de San Sebastián, mientras que la segunda posición fue para el cocinero sueco Björn Frantzén. En la lista también aparece otros galardonados españoles, como Joan Roca. Los 'The Best Chefs Awards' elaboran cada año la lista en la que los propios cocineros y profesionales del sector reconocen a los 100 mejores cocineros del mundo.