Quién responde por las obras de un local: ¿arrendatario o propietario?

El arrendatario de uno de los locales de mi Comunidad de Propietarios, que explota como restaurante, está llevando a cabo obras que afectan a los elementos comunes del inmueble que no sólo perjudican seriamente a algunos vecinos, sino que no cuenta con la autorización de la Comunidad. Queremos demandar, pero no sabemos si dirigir nuestra reclamación al propietario del local o al arrendatario.