La OCDE rebaja el alza del PIB al 1,5% en 2023 y coloca a Alemania en recesión

La crisis energética provocada por la invasión de Ucrania golpeará de forma severa a los países de la zona euro, incluso aunque no se cumpla el peor de los escenarios de recorte del suministro de gas. La OCDE, organización que engloba a los países más desarrollados, ha rebajado al 1,5% el crecimiento previsto para España el año que viene (muy por debajo del 2,7% que calcula el Gobierno) y coloca a Alemania en recesión, con un retroceso de su PIB del 0,7%. El país germano se llevará la peor parte por su exposición mayor a los hidrocarburos rusos. En el caso de otras grandes economías de la región como Francia e Italia, la organización reduce el avance de su actividad al 0,4 y al 1,5%, respectivamente.

En su informe intermedio de Perspectivas publicado este lunes, la OCDE advierte de que un buen número de países europeos están abocados a la recesión si se dan problemas de aprovisionamiento del gas los próximos meses, sobre todo si los Veintisiete no logran ceñirse al objetivo de reducir el consumo de esta materia prima en un 10% y el invierno resulta ser más frío. La organización ha revisado a la baja las previsiones que publicó hace tres meses, que se han visto sobrepasadas por el impacto de la guerra iniciada por Rusia y por las restricciones a causa de la política de 'covid cero' impuesta por China, que se ha traducido en más problemas para las cadenas de suministro global. Los cierres y la debilidad del mercado inmobiliario están ralentizando el crecimiento de la segunda economía del planeta a solo un 3,2% en 2022.

Lo anterior limita el avance de la economía mundial al 3% este ejercicio y al 2,2% en 2023, lo que implica una pérdida de riqueza de 2,8 billones de dólares el próximo año. "La guerra de Rusia tiene muchos costos, pero esto da una idea del precio mundial de la guerra en términos de producción económica", apunta la organización presidida por Mathias Cormann. La región más afectada es Europa, como muestra el hecho de que sin que se hayan llegado a producir problemas de abastecimiento, el precio del gas se ha triplicado en el último año y es prácticamente diez veces superior al que la región pagó de media en el periodo entre 2010 y 2019.

Para este ejercicio, la organización contempla un crecimiento para España del 4,4% -una décima por encima del que estima el Ejecutivo en su último cuadro macroeconómico-. Desde el Ministerio de Economía inciden en que las previsiones de la OCDE reflejan cómo el año que viene la economía nacional quintuplicará el crecimiento medio previsto para la zona euro y cómo calcula además que la inflación en España esté 1,2 puntos por debajo de la media de la zona euro. La inflación subyacente en España estará en línea con la media de la zona euro a lo largo de este año.

El peligro del suministro de gas en Europa

Los niveles de almacenamiento de gas en la Unión Europea se han elevado a casi el 90% de la capacidad. Sin embargo, el informe de perspectivas señala que incluso a este nivel es posible que no haya suficiente almacenamiento de este hidrocarburo para poder satisfacer la demanda en un invierno típico "sin agotar el almacenamiento a niveles peligrosamente bajos", en caso de que la UE no logre reducir su consumo. Ese déficit de gas podría aumentar significativamente si los suministros adicionales de otros países fuera de la Unión (ajenos a Rusia) no se materializan como se espera, o si la demanda de gas es mayor debido a un invierno frío.

"Sin una diversificación suficiente del suministro y reducciones ordenadas de la demanda, la escasez podría hacer subir los precios mundiales de la energía, afectar la confianza y las condiciones financieras y requerir un racionamiento temporal del uso de gas por parte de las empresas", alerta la OCDE. En conjunto, estos desafíos podrían reducir el crecimiento de las economías europeas en más de 1,25 puntos porcentuales en 2023 en relación con el escenario de referencia y aumentar la inflación en más de 1,5 puntos. "Esto empujaría a muchos países europeos a una recesión en 2023", señala el documento. A nivel mundial, la inflación se elevará en más de 0,5 puntos porcentuales en 2023, con una reducción del crecimiento de poco menos de medio punto porcentual.

Fuerte alza de los salarios... pero no en Europa

La OCDE asegura que las presiones inflacionistas se están extendiendo más allá de los alimentos y la energía, y que las empresas de todos los sectores soportan mayores costes de energía, transporte y mano de obra. "Las presiones inflacionarias más amplias ya eran evidentes en los Estados Unidos a principios de 2022, y ahora también se están viendo en la zona del euro y, en menor medida, en Japón", apunta. Las estrictas condiciones del mercado laboral, con tasas de desempleo en o cerca de los mínimos de 20 años en muchos países, impulsan los salarios y ayudan a mitigar la pérdida de poder adquisitivo y la desaceleración del crecimiento. A la vez, esto genera una inflación de base amplia. "El crecimiento de los salarios se ha fortalecido en muchos países, particularmente en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pero aún no en la zona del euro", zanja la OCDE.