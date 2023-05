¿Qué hay que hacer para dar de baja un seguro? La OCU lo explica paso a paso

Los seguros forman parte de los pagos que hay que asumir a lo largo del año. El de coche es obligatorio, es más aconsejable tener un seguro del hogar y no son pocos los españoles que disfrutan de seguros de salud, vida, decesos... Cada póliza tiene sus propias características y su finalidad además de, por supuesto, su cuota individual, aunque podamos acceder a ofertas o bonificaciones.

Una vez que contratamos la póliza, parece tarea imposible darse de baja en un seguro o cancelarlo. Sin embargo, la operación no es tan complicada, simplemente hace falta tener en consideración ciertos factores y actuar cuando es debido. Si ya no nos interesa seguir adelante con la póliza que tenemos contratada, porque han subido el precio, porque no la necesitamos o porque hemos encontrado una oferta mejor, la OCU explica cómo darse de baja en un seguro.

Qué plazos hay para cancelar un seguro

Lo primero que hay que hacer es respetar los plazos para cancelar, ya que esto no se puede hacer de cualquier manera. Para cancelar un seguro, hay que respetar los plazos especificados por ley. Así, hay que notificar la intención de cancelar la póliza con la compañía aseguradora antes de un mes que venza el contrato. Es decir, como mínimo, hay que dar aviso un mes antes o más para que la cancelación se haga efectiva y la compañía no nos presente ningún problema.

La OCU avisa de que si no se respetan estos plazos puede ser posible que la aseguradora nos impida darnos de baja, prologando la póliza durante un año más. Cuando hagamos la comunicación, es importante guardar las pruebas de la solicitud para poder aportarlas en caso de encontrarnos ante la negativa de la compañía para darnos de baja.

Por otro lado, hay que saber que no se puede comunicar la voluntad de darse de baja de cualquier manera. Hay que usar las llamadas vías fehacientes y hay varias para ello, dependiendo de lo que acepte nuestra compañía.

Cancelar el seguro por vías de comunicación fehacientes

La primera es por escrito. Deberemos redactar la petición y entregarla en la oficina de la compañía aseguradora, siempre guardando un duplicado sellado y con fecha. Si la compañía se niega a recibir la solicitud o a poner sello o fecha en la copia, la OCU recomienda pedir una hoja de reclamaciones explicando lo sucedido.

Otro sistema es mandar un burofax a través de Correos, lo que asegura la comunicación fehaciente. La operación, al ser bajo pago y con firma, deja constancia y registro. Cuesta 8,59 euros, pero merece la pena por la seguridad que da.

También se puede enviar un correo electrónico, que deja igualmente rastro. El problema es que la compañía lo ignore, no lo reciba o no lo registre y renueve la póliza. Habrá que estar atentos y exigir respuesta. El trámite también se puede hacer por teléfono, pero habrá que grabar la llamada para que quede constancia de la petición.

Por último, algunas compañías ponen a disposición un formulario web. Deberemos tomar pruebas (capturas de pantalla, grabar el proceso...) para que quede constancia de que completamos la petición a través de su página y no nos pongan problemas posteriores que nos acaben costando dinero.