Los restaurantes europeos le 'roban' los camareros a España a golpe de talonario

La hostelería y el turismo español afrontan un nuevo problema por la falta de mano de obra tras haber sido el sector que más sufrió el impacto económico y las restricciones de la pandemia del coronavirus hasta no hace mucho vigentes. Desde finales de 2019 hasta ahora, el sector ha perdido 300.000 empleos y más de 38.000 locales se han visto obligados a cerrar, mientras los 277.500 -170 por ciudadano- que permanecen abiertos no encuentran perfiles adecuados para seguir con una actividad marcada por la temporalidad. Junto a esto, los responsables de bares y restaurantes se enfrentan a la dura competencia europea, que también reclama cocineros y camareros y oferta empleos con retribuciones que multiplican por cuatro, en algunos casos, los sueldos que se pagan en España.

Los empresarios de hostelería españoles han advertido, a dos meses del verano y a solo 15 días de mayo -el 'mes de las comuniones'-, que temen no poder completar sus plantillas ante la falta de interés de los profesionales españoles para ocupar puestos con sueldos de entorno a 1.200 euros y largas jornadas laborales, en muchos casos sin cobrar extras. La nueva reforma laboral, en vigor desde el 31 de marzo, también se ha convertido en un contratiempo añadido para los hosteleros, ya que penaliza la firma de contratos temporales de menos de 30 días con 27,53 euros, habituales en un sector con picos de demanda de mano de obra en Semana Santa, verano, mayo o los fines de semana.

El paralelo, países como Francia han anunciado que tienen un déficit "histórico" de trabajadores en el sector turístico de cara a la temporada de verano. En el caso del país vecino se sitúa entre 200.000 y 300.000 empleados. Al igual que en España, buena parte de estos perfiles se encuentran trabajando en otros sectores, como la construcción y la industria, donde los salarios son más elevados, las jornadas están mejor reguladas y en los que los días de descanso coinciden habitualmente con fines de semana. Los empresarios galos ya están intentando captar profesionales en España, pero también los irlandeses, los noruegos, británicos, austríacos y los alemanes, con el anzuelo de salarios elevados, aunque también con el requisito del idioma.

Un portal de empleo recoge una oferta de camarero -40- para un crucero de lujo. Los sueldos, según la experiencia, están entre 27.000 y 50.000 euros

Un vistazo a diversos portales que ofertan empleo en el sector saca a la luz las interesantes retribuciones y las diversas necesidades de los países europeos. Infojobs, que recoge 1.200 ofertas de empleo de camarero, muestra una atractiva propuesta para trabajar en un singular restaurante ubicado en el muelle del puerto Brevik (Noruega), cuyos propietarios están dispuestos a pagar entre 3.100 y 3.800 euros a aquellos camareros -busca 35 trabajadores- que demuestren un nivel avanzado de inglés y tres años de experiencia. Contrato indefinido, jornada completa, afiliación a la Seguridad Social y ayuda para buscar alojamiento son otros de los incentivos de la propuesta laboral.

Mientras, la agencia de reclutamiento Global Experts busca cinco cocineros con inglés nivel intermedio para trabajar en Irlanda y con sueldos de entre 24.000 a 39.000 euros anuales -en 13 o 14 pagas-. En solo tres días la demanda triplica los puestos requeridos. También la agencia de recursos humanos Talentia busca 40 trabajadores -camareros, recepcionistas, chefs- para cruceros de lujo. Las retribuciones, entre 27.000 y 50.000 euros anuales dependiendo del puesto.

Según recoge el portal de recursos humanos Adecco, el 12,5% de los contratos firmados en España son de camarero y el 66% de estas colocaciones son facilitadas por portales privados. Cuatro de cada diez ofertas no reclaman formación ni estudios específicos y el 86% son a tiempo completo. Por su parte, el web Empléate del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogía poco antes de Semana Santa hasta 2.000 ofertas de empleo en hostelería y turismo, pero algunas llevan semanas sin cubrirse. Con tres millones de parados, los hosteleros reconocen que no es que falte gente que demande empleo y sí con la cualificación y experiencia necesaria para cubrir los puestos vacantes. La preparación y la formación es una de las claves y dos de cada tres desempleados no tiene cualificación.