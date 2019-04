Los trabajos con sueldo de 50.000 € para los que no se precisa carrera universitaria

“Nuestra compañía fue fundada por un hombre que no terminó la universidad. Por ello, nunca hemos pensado que un grado universitario sea lo que tenga que tener alguien para hacer las cosas bien. Siempre tratamos de expandir nuestros horizontes”. Estas palabras fueron pronunciadas por el CEO de Apple, Tim Cook, el pasado 6 de marzo en su visita a la Casa Blanca en relación a Steve Jobs, y ponen de manifiesto que hacer una carrera universitaria no es fundamental para conseguir un puesto de trabajo con altas responsabilidades y un buen sueldo.

De hecho, existe un gran listado de otros CEO exitosos que no pasaron o no terminaron sus estudios de grado: Travis Kalnick (Uber), Michael Dell (Dell), Mark Zuckerberg (Facebook), Arash Ferdowsi (Dropbox), Jan Koum (Whatsapp), John Mackey (Whole Foods Market) y Jack Dorsey (Twitter). “La mitad de los puestos vacantes en los Estados Unidos el año pasado fueron cubiertos por personas sin carreta universitaria”, añade Tim Cook.

Esta tendencia anunciada por Cook se confirma en el último informe de empleo elaborado por la red social Linkedin. “El grado de cuatro años sigue siendo importante pero estamos comenzando a ver un cambio en la forma en que las empresas buscan a sus nuevos empleados”, explica Laura Lorenzetti, editora en LinkedIn.

“Hay un mayor énfasis en las habilidades que en los estudios. Asimismo, las empresas valoran la experiencia de la persona del mismo modo que el grado universitario”, añade.

De esta forma, empresas líderes a nivel mundial como Google, Airbnb, Facebook u Oracle ofrecen importantes puestos de trabajo con un salario que supera los 50.000 euros por norma general sin necesidad de que el elegido haya pasado por la universidad.

Entre estos puestos destacan el de Editor en la app Apple News, account manager en Oracle o account manager en Google Cloud. En algunos de ellos se pide como requisito un grado universitario o experiencia en la que se haya aprendido las capacidades necesarias para el empleo, mientras que en el caso de Google Cloud tan solo se pide el bachillerato.

¿Y los sueldos? Aquí es donde viene la mejor parte ya que según un reciente estudio de Glassdoor, un puesto de account manager en estas empresas ronda un salario anual de 53.000 euros (60.000 dólares). Pero si no se tiene la formación o experiencia para ser un account manager, este es el ‘Top 10’ de las ocupaciones que no precisan de un grado: diseñador mecánico, electricista, chef, técnico de fabricación, técnico de telecomunicaciones, técnico en redes informáticas, técnico en tecnología de la información, especialista en comida y refrescos, especialista de soporte técnico y chófer.