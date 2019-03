Disney ofrece 22.000 € para un puesto de becario de marketing y publicidad

En medio de la 'batalla' por la cotización obligatoria de los estudiantes en prácticas, lo que sigue preocupando más a estos primerizos trabajadores es el sueldo que reciben. Según lo estipulado en el convenio colectivo de los trabajadores, el salario en prácticas no debe ser inferior al 60% durante el primer año o al 75% durante el segundo del salario fijado en convenio para un empleado que desempeñe el mismo puesto de trabajo. Aún así, cientos de becarios en España no cobran o perciben cantidades mensuales inferiores a los 300 euros. Por suerte para los estudiantes de marketing o publicidad, esta situación podría no existir si son elegidos para uno de los puestos en prácticas más codiciados del momento: vacante en Disney.

La compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo busca a un becario para el departamento de marketing y publicidad ubicado en Dublín (Irlanda). El elegido asistirá al equipo responsable de esta área portando soporte a campañas, contactos, publicidad y eventos.

Entre sus tareas estarán la elaboración de informes de las campañas, dar soporte de administración en los presupuestos, labores de administración genéricas y desarrollar las líneas de negocios existentes en Irlanda y a nivel internacional con el fin de maximizar los resultados. El puesto implica trabajo regular por las tardes y los fines de semana debido a la celebración de eventos.

El requisito fundamental es que el candidato sea un estudiante universitario. Asimismo, ha de tener derecho de trabajo en la República de Irlanda, estudiar un grado en Marketing, Periodismo o Negocio y tener conocimiento de las películas y de la industria del entretenimiento.

Salario alto y descuentos en tiendas Disney

El elegido tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades dentro de un equipo que Disney describe como "fantástico". Todo ello percibiendo un salario de 22.000 euros al año con 25 días de vacaciones más días festivos, y descuentos en las tiendas de Disney los espectáculos organizados por la marca en Irlanda.

La pertenencia a Disney permitirá al elegido desempeñar un amplio rango de responsabilidades siendo un "excelente trampolín" para la trayectoria profesional en marketing y publicidad.

Los interesados deberán aplicar enviando a esta dirección su CV y una carta de recomendación explicando por qué se decantan por Disney e incluyendo cualquier tipo de experiencia anterior en marketing. Por supuesto, el dominio del inglés será clave.