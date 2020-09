El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avanzado que el Consejo de Ministros impulsará este martes cambios en el Ingreso Mínimo Vital para resolver sus "deficiencias técnicas". Iglesias lo ha explicado en una entrevista en TVE en la que ha comentado que el ingreso mínimo se aprobó deprisa, en una situación de emergencia, pero ha reconocido que muchos solicitantes no lo han podido cobrar.

Iglesias ha asegurado que su departamento ha trabajado junto al ministro de Seguridad Social e Inclusiones, José Luis Escrivá, para "acelerar los trámites" y corregir el "cuello de botella" con unas medidas que se van a aprobar hoy. "Somos perfectamente conscientes de que quien necesita el IMV no puede esperar, necesita llenar la nevera ya y los suministros básicos y que su gobierno tiene que correr", ha admitido.

Preguntado sobre si se precipitaron al aprobar la normativa, ha dicho que "al contrario" porque, a su juicio, "estaríamos mucho peor" si no se hubiera reconocido el derecho. Por otro lado, Iglesias ha ensalzado el acuerdo sobre el trabajo a distancia alcanzado entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los agentes sociales, "el quinto en muy poquitos meses", que reconoce que "teletrabajo no puede ser esclavitud" y que "estar trabajando desde casa no quiere decir estar disponible las 24 horas".

Los aspectos clave de la norma que se aprueba este martes pasan por la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir.