Paga menos impuestos en la Renta 2020: 10 pasos a dar antes de fin de año

La declaración de la Renta es para muchos un motivo de dolor de cabeza. Más, si cabe, de cara a la campaña de 2021. Los ERTE y ayudas por el Covid harán que para muchos las cuentas anuales con el fisco los toque a devolver. La buena noticia es que hay recursos a los que todavía estamos a tiempo de acudir para intentar reducir la factura fiscal el próximo abril.

1. Donaciones



Si se está en disposición de hacerlo no hay mejor momento que destinar cualquier tipo de ayuda a organizaciones no gubernamentales (ONGS). La crisis económica derivada del Covid-19 está pasando factura a muchas familias. Las donaciones, además, sirven para deducir hasta un 75% los primeros 150 euros en la declaración de la Renta, y un 30% del resto de sus aportaciones. Este porcentaje se incrementa al 35% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en los tres últimos años. También puedes deducirte un 10% por donativos a otras fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública no acogidas a la Ley 49/2002.

2. Venta de vivienda



La venta de vivienda conlleva una factura de IRPF que, en función de las ganancias, puedes llegar al 23%. Es cierto, que si es habitual y se compra otra en un plazo menor a dos años el pago queda exento, pero si estás cerca de cumplir los 65 y no te corre prisa la venta una opción es esperar a cumplirlos. Los mayores de 65, con carácter general, están libres de pagar impuestos siempre que la vivienda que se venda sea la habitual sin adoptar la obligación de comprar una nueva.

3. Amortizar hipoteca



Si compraste tu casa antes de 2013 y tienes un remanente ahorrado resulta aconsejable amortizar hipoteca. La deducción de cara a dar cuentas al fisco es del 15% de lo pagado en la compra sobre un máximo de 9.040 euros, o de 18.080 si se hizo en matrimonio.

4. ERTE

Las prestaciones percibidas del SEPE son rendimientos del trabajo personal. El problema es que como estas prestaciones tienen un tope máximo, el SEPE no retiene nada o como mucho un 2%. La Unión Sindical Obrera (USO) ha solicitado al Ministerio de Hacienda medidas fiscales excepcionales para que los ERTE por coronavirus no penalicen fiscalmente a los trabajadores afectados y proponen que no se considere al SEPE como otro pagador a efectos de IRPF. De este modo, se exonaría a los contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 de la obligación de presentar la declaración. Pero por si la petición no llega a buen puerto, una solución consiste en pedir a recursos humanos que aumenten el porcentaje de IRPF sobre la nómina. No se reducen los impuestos a pagar pero se fraccionan, con lo que de cara a abril se evitará pagar una cantidad mayor.

5. Otras ayudas por Covid



Las ayudas por el Covid-19 no están exentas de tributar en el IRPF, tal y como aclara la propia Agencia Tributaria. En concreto, lo más habitual es que estas ayudas por el coronavirus se incluyan, en el caso de los autónomos, como un ingreso más de la actividad, no una ganancia patrimonial. Por tanto pueden compensarse con más gastos.

6. Plan de pensiones



Si tienes un plan de pensiones este año, dada la medida prevista por el ministerio de Escrivá, este año puede ser el último que puedas desgravar hasta 8.000 o el 30% de los ingresos anuales del trabajo. Un beneficio que, en la práctica, puede suponer un ahorro de 3.600 euros ante el fisco. El nuevo límite se situará en 6000 euros menos, quizás por ello, según una encuesta realizada por Finect, la mitad de los ahorradores en planes aprovechará este ejercicio para aportar más de 2.000 y uno de cada tres destinará más de 6.000.

7. Donación de un negocio familiar



Si tienes un negocio familiar y pretendes traspasarlo de manera lucrativa, de nuevo, te aconsejamos que si estás cerca de cumplir los 65 años esperes. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, según explica el REAF, está exento si el donante tiene 65 años o más, o si se encuentra en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. En el caso de que los transmitentes sean un matrimonio, el requisito de la edad debe darse en ambos cónyuges.

8. Business Angels



Confiar en empresas de nueva creación también tiene recompensa. En concreto, invertir directamente en este tipo de proyectos permite deducir hasta un 30% la cantidad que aportemos, hasta un máximo de 60.000 euros.

9. Compensar pérdidas con ganancias



Si inviertes en Bolsa, debes saber que si tienes minusvalías (pérdidas) puedes utilizarlas para compensar las ganancias del año pasado y de los cuatro anteriores. El porcentaje de compensación es del 25%. Con los fondos de inversión, si nos conviene a nivel fiscal pagar impuestos este año, una posibilidad es traspasar el capital a otro producto con menor riesgo en el que consolidar nuestras ganancias y vender las participaciones a partir de enero.

10. ¿Eres autónomo? Aplaza o adelanta gastos



Si eres autónomo y tributas en estimación directa estudia tus ingresos. Si quieres pagar menos impuestos y tienes compras que hacer de cara al próximo año puedes adelantarlas y así reducir tus beneficios y pagar menos impuestos. Si por el contrario crees que te interesará hacerlas de cara al año que viene piensa en aplazarlas.