Pagar 'lo mismo' y echar más gasolina: la 'fórmula' de las low cost para el bono.

El 'bono energético' que anunciaba el Gobierno hace un par de semanas ya funciona en España, aunque no lo hace de la misma forma en todas las gasolineras. Dependiendo del tipo de estación de servicio al que acuda el consumidor, el descuento se aplica de una manera u otra. Es el caso de las gasolineras 'low cost', que aplican una fórmula por la que el cliente llena el depósito pagando la misma cantidad económica sin ningún descuento en el pago. Sin embargo, esta bonificación si que se ve reflejada en el recibo, ya que se aplica en la cantidad de combustible, que será mayor del que el consumidor inicialmente quiere.

El pasado 29 de marzo el Gobierno aprobaba una subvención al combustible de todos los conductores, a raíz de la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania. La ayuda se trata de un bono para ayudar a pagar la gasolina y el gasoil de un total de 20 céntimos por litro. Una medida que se aprobó para fijar como principal objetivo taponar el incremento de los precios y la creciente inflación y de la que aún existen dudas en las estaciones de servicio.

Para gustos, colores, y dependiendo de la gasolinera a la que el conductor acuda se aplica una 'fórmula' u otra. Este periódico decide comprobarlo de primera mano y se dispone a 'llenar el depósito' en un establecimiento de la marca Leclerc. Nuestra intención es gastar 50 euros, pero para nuestra sorpresa, no hay un criterio uniforme: "Si acudes a una estación de autopago, el descuento se aplica en la cantidad de litros que repostas, por lo que llenas algo más el depósito". Esta dependienta asegura que el descuento viene reflejado en el ticket: "La otra opción es pasar por caja, donde se te devolvería el dinero en efectivo. Por ejemplo, hoy el gasoil está a 1,76, y se aplicaría el descuento de los 20 céntimos para que el litro le salga al cliente a 1,56".

No es un caso aislado. Probamos en otra gasolinera low cost, esta vez de la cadena de supermercados Alcampo, que cuenta con 53 estaciones de servicio. Aseguran a La Información que su combustible no es de menor calidad que los otros, y que su bajo precio responde a la política de la empresa. Sin embargo, cuando intentamos que el bono se aplique directamente a la cantidad económica que queremos pagar, es misión imposible: "Si quieren pagar 50 euros el descuento va en los litros de gasolina. Se llena el depósito con una cantidad mayor". No desistimos y probamos en un establecimiento de Plenoil, con idéntico resultado.

La Información ha podido hablar con Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que es la patronal de estos establecimientos 'low cost'. Para Jiménez, esta fórmula es una consecuencia derivada de la norma del Ejecutivo y asegura que no es 'exclusivo' de las gasolineras 'low cost': "Los sistemas informáticos no están preparados para aplicar ese descuento teniendo en cuenta el IVA y otros impuestos".

Desde la asociación hacen hincapié en que es un problema que tienen las demás gasolineras: "Si vas a otro establecimiento no te hacen ni la factura porque todas tenemos las mismas dificultades". Jiménez explica a este periódico, que, además, la calidad de los carburantes de las 'low cost' es similar al del resto de gasolineras: "Es el mismo pero el hecho de las low cost tengan costes menores o un inviertan menos en tecnología es clave para que el precio sea diferente".

La Asociación ya ha reclamado al Gobierno otras medidas para mejorar la aplicación del descuento de los carburantes. La patronal pidió calcular los pagos/anticipos conforme a los datos de ventas de marzo de 2022, en lugar de la venta media mensual de 2021, "ya que este último año estuvo marcado por la pandemia y no representa realmente el consumo en las estaciones", o contemplar la opción de retrasar el pago, sin coste, de algún impuesto (como el de Sociedades, IVA, etc.) a las empresas de distribución de carburantes, "ya que así se podría aliviar las tensiones de liquidez que la mayor parte de las estaciones están soportando en este momento".