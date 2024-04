¿Puedo pagar el salario en efectivo a mis empleados?

Por norma general, los salarios en España se pagan a los empleados mediante transferencia bancaria. En función de cada empresa, el salario se cobra un día determinado de cada mes, ya sea a principios o a finales del mismo, pero en todo caso está claro que el trabajador debe recibir su salario de forma puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a sus usos y costumbres. En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores recalca que el periodo de tiempo para el abono de las retribuciones periódicas no puede superar el mes.

Para que el ingreso del salario mensual quede registrado, lo más usual es que cada empleado reciba el dinero de forma directa en su cuenta bancaria, pero si eres empresario, debes saber que existe la posibilidad de pagar el salario en efectivo a tus empleados. No obstante, hay una serie de aspectos a tener en cuenta.

Si se va a hacer el pago del salario en metálico, el empleado debe firmar una hoja salarial donde queda registrado el pago, además de recibir un duplicado de la hoja que hace las veces de justificante. Si la empresa no cumpliese con la firma de la hoja salarial, se encontraría expuesto a una dura sanción.

Además, es importante saber que, para poder pagar en efectivo las nóminas mensuales, no se debe ir en contra de la Ley Antifraude, la cual establece que no es posible realizar pagos en efectivo en cantidades superiores a los 1.000 euros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta cuantía se sitúa por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para una jornada completa, no se podrá recurrir a este método de pago con aquellos trabajadores que disfruten de este horario laboral.

Así pues, pagar el salario en efectivo tan solo será posible para quienes tengan trabajadores que perciban un sueldo por debajo de los mil euros. De hecho, un empleado que tenga una nómina superior, si recibe un pago en metálico, tendría la posibilidad (y debería) denunciar los hechos ante la Agencia Tributaria, de forma que pueda estar a salvo de cualquier tipo de sanción.

Por su parte, el empresario podría ser multado por realizar transacciones irregulares de dinero, pudiendo llegar a tener que afrontar una sanción del 25% de la cantidad total.

Otras formas de pagar al empleado

Además de las mencionadas, existen otras formas de pagar el salario al empleado, como sucede con el pago en especie, por el cual, en lugar de ser dinero, el trabajador recibe bienes o servicios, si bien no puede superar el 30% del total del sueldo del trabajador.

Existe la posibilidad de cobrar mediante un cheque nominativo, que es un tipo de cheque bancario que es emitido a nombre de una persona física o jurídica y que solo puede ser cobrado por esta.