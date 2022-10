Los 6 países que ofrecen incentivos y rebajas fiscales a los jubilados retirados

Una buena forma de seguir explorando el mundo una vez que una persona finaliza su etapa laboral es mudarse a otros países. Aunque es cierto que puede ser un gran cambio de vida, existen muchos países que ofrecen importantes rebajas fiscales o incentivos para los pensionistas que decidan trasladarse a estos destinos.

España suele ser uno de los lugares más demandados por los jubilados extranjeros para mudarse por su calidad de vida y buen clima. De hecho, la plataforma de expatriados International Living elaboró un ranking donde incluía cinco destinos distintos de las grandes ciudades o capitales a la que pueden mudarse los jubilados una vez finalizan su etapa profesional. En concreto, la selección ha escogido dos localizaciones españolas que no son ni Madrid ni Barcelona.

Ahora, el medio especializado en viajes CNN Traveler ha compartido los seis principales países donde jubilarse y obtener interesantes descuentos o exenciones de impuestos. Si esto se une a las iniciativas de algunos territorios para repoblar pueblos abandonados y que ofrecen casas desde 1 euro, las posibilidades para vivir una jubilación tranquila son infinitas.

Libre de impuestos y otras rebajas

Entre toda la selección, algunos destinos destacan por recortar impuestos, ofrecer programas de incentivos o incluso facilitar visados especiales que permiten a los pensionistas mudarse siempre que cumplan los requisitos marcados.

Panamá se trata de uno de los más demandados y atrae especialmente a los estadounidenses por la proximidad entre ambos países y el valor equivalente de su moneda local con el dólar. En este caso, ofrecen una visa de jubilación con descuentos en servicios públicos, transporte y salud, así como exenciones de impuestos en artículos del hogar o coches. El principal requisito es disponer de una pensión vitalicia superior a los 1.000 dólares mensuales.

En Grecia los expatriados no solo disfrutan de un buen clima, también apuestan por la gastronomía y calidad de vida. En este caso disponen de una Golden Visa que ofrece una residencia permanente durante cinco años. En este caso, han propuesto un impuesto fijo del 7% para los extranjeros que trasladen su residencia fiscal. Aunque entre sus condiciones no hay restricciones de edad, será esencial que no hayan pagado impuestos en este país en los cinco años anteriores.

Otro de los destinos demandados es Malasia. Su programa 'My Second Home' (MM2H) tiene importantes beneficios para los pensionistas extranjeros y un visado de residencia de 10 años. Además, permiten que quienes tienen más de 50 años puedan continuar trabajando a tiempo parcial. Eso sí, será imprescindible tener la edad marcada, demostrar ahorros mayores de 84.839 dólares y una pensión mensual superior a los 2.500 euros.

Portugal es otro de esos países europeos que ofrecen beneficios a los jubilados. Entre sus ventajas fiscales para extranjeros destaca el visado de ingreso pasivo D7 que permite ser un residente no habitual y una exención de impuestos sobre pensiones, dividendos e inversiones inmobiliarias. Ante todo, es importante tener un salario mínimo superior a los 9.194 dólares anuales.

Un clima tropical, precios bajos y buena calidad de vida, estas son las razones por las que muchos pensionistas optan por mudarse a Nicaragua. En este caso, los incentivos son financieros, especialmente en artículos del hogar y coches. Ofrecen un programa de residencia para pensionistas que puede renovarse cada cinco años. Los ingresos mínimos tendrán que ser de al menos 600 dólares mensuales, es imprescindible tener más de 45 años y vivir en el país durante seis meses en un año.

En Filipinas ofrecen a todos los jubilados un programa para pensionistas extranjeros mayores de 50 años. Los beneficiarios pueden disfrutar de más de 7.000 dólares en artículos libres de impuestos. Será esencial tener una pensión mensual superior a los 800 dólares o 1.000 en el caso de las parejas. Además, será esencial tener una cuenta bancaria con sede en Filipinas con más de 10.000 euros.