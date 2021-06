¿El final de la pandemia? Ya hay más de 100 conciertos previstos para el verano

"Creo que la gente necesita los conciertos, por lo que es muy positivo que los que organizan se replanteen el cómo seguir haciendo eventos de este tipo con las mejores medidas sanitarias". Paloma Pantoja fue una de las asistentes del pasado 12 de junio al concierto de la cantante Nathy Peluso en el evento 'Noches del Botánico: Vive la música en la naturaleza', organizado por el Real Jardín Botánico Alfonso XIII y la Universidad Complutense de Madrid. El WiZink Center, el estadio Wanda Metropolitano, IFEMA y gran parte de los centros culturales tienen sus agendas prácticamente completas desde este mes hasta fin de año, pese a que la pandemia de la Covid-19 aún sigue marcando pauta en España y el mundo... pero esto no ha frenado a la industria del entretenimiento para reinventarse este verano.

"Nuestro lugar es idóneo para este tipo de eventos porque son al aire libre. Tenemos una programación muy cuidada y cumplimos con todas las medidas sanitarias que estamos revisando permanentemente", explica el director de comunicación y marketing de IFEMA, Raúl Díez. A su juicio, el verano ayuda a que este tipo de eventos se puedan realizar, ya que permite que los centros que cuenten con espacios abiertos no tengan problema con la pandemia: "Tenemos previsto ir más allá de este verano con conciertos y nos gustaría pensar que las cosas van a poder plantearse de otra manera, y luego realizar eventos 'indoor'" asegura.

El espacio de IFEMA ha sido preparado en base a las medidas sanitarias con el fin de garantizar la realización de conciertos, y hasta el momento solo para el mes de julio ya hay 15 conciertos programados con un aforo de 3.000 a 3.500 personas, que deben estar siempre sentadas en la grada o en la zona de la pista, con mascarillas, medición de temperatura y otras medidas. El director de ocio del centro, Asier Labarga, cuenta que 2020 fue muy diferente y que todo ha ido en permanente cambio con respecto a la evolución de la pandemia: "El verano pasado fue un ciclo muy largo de tres meses en formato multiespectáculos infantiles, de monólogos, donde estaban sentados solo 1.000 personas en mesas de dos en dos. Este año nos centramos solo en música".

Paula Pajares irá el próximo 3 de julio al Wanda Metropolitano para el concierto de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocida como La M.O.D.A, junto a su novio Alex. Dice estar sin miedo por un posible contagio porque ya se encuentra vacunada, y que al ser evento al aire libre le "parece más o menos lo mismo que estar en una terraza". Sin embargo, cree que si hoy existe un 'boom' de conciertos es porque "se puede hacer con medidas de seguridad y porque las cosas están mejor" e insiste en que la cultura es muy importante no solo a nivel económico sino porque es parte de "nuestra esencia". El estadio del Atlético de Madrid también cuenta con una amplia oferta de eventos, y desde el 2 de julio hasta fines de ese mes, se celebrarán 'Las Noches de Río Babel 2021', donde estará Bad Gyal, Kase.O, Juanito Makandé, Izal, entre otros.

"Confío en que la organización del evento sea la correcta y que la gente también tenga más conciencia con las medidas de autocuidado", como el uso de la mascarilla, gel y distanciamiento porque "hay que respetarlas", enfatiza Margarita Quiñones, quien irá junto a dos amigas al concierto de Jorge Drexler el próximo 21 de julio en el Jardín Botánico. "Siempre da un poco de miedo que exista un repunte por este tipo de eventos, pero creo que la gente está cansada y prefiere adaptarse a las nuevas medidas", añade. 'Las Noches del Botánico' tiene una cartelera de más de 30 artistas como Love of Lesbian, Ismael Serrano, Amaral, Ana Torroja o José González que llenarán el lugar desde el 11 de junio hasta el próximo 31 de julio. Paloma cuenta que el lugar contaba con "muchas medidas sanitarias, se respetaba la distancia y no se podía fumar o comer en el sector del concierto. Me sorprendió la organización y creo que los avances del proceso de vacunación son clave. De alguna manera hay que aprender a vivir con esto".

A pesar de que las cifras de compra de tickets registradas en mayo de este año por Eventim España sean consideradas como una posible recuperación progresiva del sector, las 200.000 entradas vendidas suponen solo un tercio de las registradas en el mismo mes de 2019. Este tipo de eventos aporta el 3,2% del PIB y destaca por ser uno de los principales motivos por el cual los turistas tanto extranjeros como nacionales visitan España. Según el Anuario de Estadísticas Culturales 2020, el 17% del total de viajes realizados en 2019 por ocio, recreo o vacaciones de los residentes en el país fueron motivados por la cultura, mientras que en viajes internacionales fue el 19,8%, es decir, 14,5 millones de personas.

Los precios de los eventos van desde los 20 euros en adelante dependiendo de las condiciones: el recinto, el artista y la ubicación. Por ejemplo, el concierto de Aitana en el WiZink Center que se realizará el próximo 7 de diciembre consiguió un 'sold out' en más de siete ciudades. David Bisbal o Taburete que se presentarán en el Magdalena Delux de Santander van desde los 35 euros hasta los 40 euros por persona. Pero hoy el precio no es un impedimento para los espectadores ya que según cuentan Margarita, Paloma y Paula, cada vez existe mayor entusiasmo por este tipo de eventos, porque se "necesitan".

El ejemplo del concierto de prueba que se realizó en Barcelona en el Palau Sant Jordi el pasado 27 de marzo donde asistieron 5.000 espectadores con mascarilla y sin distancia física, demostró que este tipo de espectáculos no tiene por qué ser un 'supertransmisor' de coronavirus: solo se detectaron seis contagios, de los cuales, mediante un seguimiento posterior, se determinó que cuatro no se habían producido allí, lo que dio una especie de 'luz verde' a todos los productores para este verano, especialmente ahora que la incidencia se encuentra a la baja. Con esta idea y con la esperanza de mejorar, estos centros y otra decena de lugares ya tienen sus agendas 'a tope' y esperan tener un verano al alza. "Creo que ya es hora que aprendamos a convivir con el virus y que comencemos a adaptarnos a las circunstancias... Para eso todo debería estar organizado y que la gente cumpla las normas, así podremos disfrutar de este concierto y otros eventos de este tipo", finaliza Margarita.