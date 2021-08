La Covid aleja más a España del nivel de vida de la 'eurozona' que la Gran Crisis

A principios del año 2007, con la economía española creciendo a toda pastilla y sin amenazas visibles en el horizonte, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vaticinó en un arrebato de entusiasmo que España "igualaría o superaría a Alemania" en términos de renta per cápita a la altura de 2010...El augurio no sólo no se cumplió sino que apenas unos meses después se desencadenó con origen en Estados Unidos una tormenta financiera de tal calibre que dejó al país al borde de la quiebra y el nivel de bienestar de los españoles a años luz no sólo de Alemania sino de la media de la Europa del euro. La brecha abierta entonces entre el PIB per cápita español - el indicador que se suele tomar como referencia para medir el nivel de bienestar de una sociedad- y la media de la zona euro apenas había comenzado a cerrarse cuando sobrevino la pandemia. Los datos difundidos este jueves por el BCE, dentro de su Boletín Económico, muestran que el impacto de la Covid sobre la economía española ha dejado el poder adquisitivo de los españoles aún más lejos de la media de la 'eurozona' de cómo quedara tras la gran crisis financiera.

El BCE advierte que la pandemia ha abierto la brecha entre las economías más pudientes de la zona euro y las que se situaban ya antes de la pandemia por debajo de la media en términos de PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo, como era el caso de España. "La crisis de la Covid ha interrumpido, al menos de forma transitoria, el proceso de convergencia de los niveles de vida entre los países que se produjo desde la crisis financiera global y la crisis de deuda soberana de la zona del euro", advierte el organismo en su último boletín económico, si bien confía en que los fondos europeos del Next Generation EU sirvan para paliar ese movimiento.

La información recabada por el supervisor del sistema financiero europeo sitúa a España junto a Grecia, Italia y Portugal en el grupo de países dónde más ha caído el nivel de bienestar como consecuencia de la crisis pandémica, pero los datos difundidos por el BCE revelan también que España es junto a Austria, Grecia y en menor medida Italia uno de los países en los que la renta per cápita ha caído por debajo de dónde se situaba tras la gran crisis financiero en relación a la media de la zona euro.

Por contra, el BCE se ha encontrado con que los países que se han incorporado al euro más recientemente, entre 2007 y 2015, han continuado el proceso de convergencia pese a la pandemia con las excepciones de Chipre y Malta, que aún mostrando un nivel de vida superior al que tenía en lo peor de la crisis financiera sí han experimentado un alejamiento respecto del estándar medio de bienestar en la Europa del Euro.

El informe advierte asimismo que aunque la reacción de los gobiernos ha sido decidida aún persiste el riesgo de que el impacto económico de la pandemia deje secuelas, especialmente en los países más afectados por la crisis, entre los que se cuenta España. "Dada la importancia de los factores estructurales para explicar el aumento de la heterogeneidad, el impacto inicial de la perturbación provocada por la pandemia puede generar divergencias de crecimiento más duraderas en el futuro. Éstas podrían deberse, por ejemplo, a las diferencias entre los países en el ritmo de reasignación sectorial y en el margen de maniobra fiscal", asegura el BCE.

Según la información difundida este jueves por el BCE, España se situaría en el puesto 13 en cuanto al PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo respecto a la media entre las 17 economías del euro, en un nivel similar a Chipre y solo por encima de Letonia, Eslovaquia, Portugal y Grecia.