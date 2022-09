La pareja que pasó de vivir en el barrio más pobre a millonarios por la lotería

Cada año se repite entre las casas y las calles una frase muy popular durante la Lotería de Navidad, y es que todo el mundo desea que ese año el Gordo y otros grandes premios caigan en los lugares donde más se necesita ese dinero. Esto es precisamente lo que ocurrió con el pasado Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE.

Aunque el premio grande eran 15 millones de euros, esta familia se hizo con uno de los 10 botes pequeños de un millón de euros después de participar en el sorteo el pasado 15 de agosto de 2022. El matrimonio y sus dos hijos, que eran residentes de uno de los barrios más pobres de España, Tres Mil Vivienda en Sevilla, tuvo la suerte de su parte ese día.

A pesar de su complicada situación económica, Antonio y Remedios solían comprar algunos boletos para los distintos sorteos de lotería que existen en España. Ese verano decidieron apostar por cuatro cupones diferentes de un vendedor de la ONCE, que le fio el pago como era ya habitual, puesto que normalmente no tenían suficiente dinero para cubrir el coste de los tickets. Ellos siempre devolvían el dinero a los empleados cuando cobraban por su negocio.

Seguirán viviendo en el barrio

La pareja gestiona un negocio de venta de fruta y verdura en mercadillos de la zona, pero los beneficios son cada vez más bajos y apenas tienen para vivir en su día a día. Por eso, con la esperanza de mejorar su situación financiera, suelen jugar a la lotería. Remedios, que fue quien compró los cupones de la ONCE para este sorteo veraniego, no se podía creer que había resultado ganadora cuando recibió la noticia. "Tuve que comprobar el mensaje varias veces porque no me lo podía creer", explica en el diario El Caso.

Por supuesto, como en otras ocasiones donde no fueron premiados, volvieron a acudir al vendedor de la ONCE para devolverles el dinero prestado para comprar los tickets correspondientes y también le dieron la noticia de su victoria. Este mismo empleado, Rafael Llopis, ha señalado que "Me hace muy feliz que haya tocado aquí un premio tan grande, porque hay mucha necesidad, y de poder ayudar a la gente que lo necesita. Qué alegría". Por el momento la pareja ha adelantado que no van a mudarse de barrio porque se sienten muy ligados a la zona, pero sí que utilizarán el dinero para comprar una casa.