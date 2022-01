Los parques temáticos driblan el frío de la Covid y esperan salvar su 'caída libre'

Los parques temáticos se han encontrado en un limbo administrativo en la pandemia por oscilar entre el ocio, la cultura y el turismo y no encontrar 'mano amiga'. Tras luchar para que quedara regulada su actividad, encontraron hueco en sector turístico, rigiéndose según las fases de la desescalada. Eso sí, sin ningún tipo de ayuda pública directa más allá de los ERTE. Un varapalo importante para un sector acostumbrado a grandes beneficios en temporada alta. Se calcula que las pérdidas en 2020 fueron de alrededor del 80%, según la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos (AEPA). En euros, las principales empresas de atracciones facturaron tan solo 97 millones en comparación a los 485,76 millones del año anterior, según datos de Statista. Es decir, el peor año de la pandemia ha supuesto un recorte de 388,6 millones de euros. 2021 fue mejor, pero lejos de las cifras de 2019, con una rebaja del 20%. Ahora, con el verano en el punto de mira y en pleno FITUR, el sector coge oxígeno ante la perspectiva de una actividad normal.

"Estamos preparando el trabajo como una temporada cualquiera, con el mismo calendario y horario. Recuperar pérdidas será complicado, teniendo en cuenta el aumento de la energía y posibles convenios colectivos, pero el objetivo es no seguir perdiendo", explica a La Información Guillermo Cruz, director general de la AEPA. Los parques tienen presente el posible gasto al alza del consumo eléctrico al depender de él, e incluso el precio a pagar podría duplicarse hasta los 4 millones de euros en grandes recintos. Justo los grandes grupos —que son Parques Reunidos, del que forma parte el Parque de Atracciones de Madrid, Apro Parks, con diferentes Aqualands, y PortAventura World— son los que mejor han resistido a estos dos 'annus horribilis', gracias al apoyo de la corporación y el respaldo inversor.

No han tenido la misma suerte los parques más pequeños. De la veintena de este tipo de complejos que abundan en España, algunos no pudieron asumir la reapertura en junio de 2020. Los tres meses de cierre previos dejaron muy tocado al sector y acabaron de hundir a los parques que tenían menos superávit, como el Tívoli de Málaga, que cerró en septiembre y actualmente se encuentra en situación de insolvencia con su plantilla fija reivindicando una prestación. Un escenario desolador al que se le añade el alto porcentaje de IVA que deben pagar: un 21%, frente al 10% de la mayoría de los servicios turísticos. "En casi todos los casos hubiera sido económicamente más rentable no abrir, las pérdidas hubieran sido inferiores incluso. Pero teníamos que contribuir a la normalidad", acaba por detallar AEPA.

Los parques de atracciones en España recogen alrededor de 10 millones de visitas anuales en una temporada normal. PortAventura, en Tarragona, es el que está a la cabeza con casi 4 millones de personas que acuden a divertirse y está, junto a la Warner de Madrid, entre los 20 parques más visitados de Europa. Sin embargo, 2021 fue un año diferente en los recintos tras reconvertirse el perfil del visitante. Gracias al verano de ese año, con las medidas mucho más relajadas, estos complejos recreativos pudieron hacer caja y ajustar más sus balances gracias a la oleada de turistas locales. Porque, como confirman fuentes del sector, el arranque de 2021 seguía siendo muy difícil por las restricciones y reaperturas tardías.

La demanda nacional fue algo generalizado en todos los recintos y ralentizó el aumento de números rojos, sobre todo en aquellos parques más dependientes de turistas extranjeros. Como confirman fuentes de Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, la escasez de clientes portugueses habituales en julio por el cierre perimetral generado por la Covid se acabó compensando con la llegada de andaluces. "Esta clase de público respondió muy bien y pudimos mantener al 100% de la plantilla", explican. Este año, al igual que todos los parques de España, plantean una temporada estival de éxito por una supuesta normalidad, aunque siempre con la expectativa de que las restricciones afecten lo mínimo posible. "Contamos con una ventaja", añade Cruz, "y es que el 90% de las actividades son al aire libre".

El final de 2021 e inicio de 2022 han supuesto otro retroceso a la estimación del sector. Con la llegada de la sexta ola de la Covid, los parques como el de la Warner de Madrid o PortaAventura no han acabado de reponerse y han registrado malos resultados en Navidad, como confirma AEPA. Así, el parque de atracciones de mayor facturación en España, con 241 millones, esta aprovechando su presencia en el FITUR para generar alianzas turísticas—como con Baleària— y optimizar su oferta. Con el avance de la vacunación infantil y a la espera de restricciones laxas una vez superada esta ola, los parques temáticos esperan dejar atrás el frío invierno para coger aire en lo que queda de temporada.