La patronal bloquea mejoras salariales y aboca a pérdidas al 80% de trabajadores

La huelga del metal en Cádiz fue solo la punta del iceberg. La conflictividad laboral está en auge a lo largo y ancho del mapa, en prácticamente todos los territorios y en numerosos sectores de actividad, porque la escalada de la inflación está provocando demandas salariales que los empresarios no están dispuestos a asumir en un contexto que consideran estrictamente coyuntural y transitorio. Así lo denuncian los sindicatos, que este mismo jueves han convocado concentraciones frente a las sedes de las patronales en Madrid, Valladolid y Valencia para reclamar el desbloqueo de la negociación de los convenios y subidas de sueldos que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza de los precios.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el ICP general escaló al 5,5% interanual en noviembre, lo que hace previsible un alza del 3% para el conjunto del año que duplica las subidas salariales pactadas en convenio (1,49%). Desde hace meses, los sindicatos aprietan para que el encarecimiento de la cesta de la compra se traslade a las nóminas, pero los empresarios se resisten a pagar más a sus empleados en un contexto de inflación que consideran momentáneo. Por eso, la patronal está bloqueando las negociaciones de numerosos convenios de sectores como la limpieza, los supermercados o los gimnasios, entre otros, abocando a perdidas a sus trabajadores e incrementando la conflictividad laboral.

Según denuncian desde CCOO, el repunte de la inflación perjudica en mayor medida a los sectores más precarios y vulnerables, ya que solo el 17% de la población asalariada con convenio dispone de cláusula de garantía salarial, con importantes diferencias sectoriales (las cláusulas son más comunes en la industria y mucho menos habituales en los servicios, la construcción o la agricultura). "Es decir, en 2021 el 83% de la población asalariada con convenio colectivo no está cubierta ante la brusca subida de la inflación, que lesiona el poder adquisitivo de sus salarios", remachan desde el sindicato. En la práctica, esto supone que ocho de cada diez trabajadores están abocados a perder capacidad de compra en el contexto actual.

Para Comisiones Obreras "es necesario aumentar los salarios y proteger su poder adquisitivo, sin que ello genere necesariamente efectos inflacionistas, dado que los beneficios empresariales están en máximos históricos y tienen margen para absorber incrementos adicionales de los salarios sin trasladarlo a precios". Sin embargo, desde la CEOE defienden que el alza de la inflación por el repunte de los precios energéticos está provocando que las empresas tengan que asumir "importantes costes de producción, que apenas se están trasladando a los precios finales". Y aseguran que esto "implica una reducción significativa de los márgenes empresariales" en un "momento delicado" tras meses de crisis y restricciones a la actividad.

En suma, la organización empresarial defiende que el impacto de los precios de las materias primas sobre el IPC general se va a ir reduciendo en los primeros meses de 2022, atenuando la inflación, tal y como han corroborado tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Comisión Europea, por lo que piden evitar que su aumento se traslade a precios finales o salarios para no prolongar su efecto. Los empresarios rechazan, en definitiva, paliar el aumento coyuntural del IPC con subidas de sueldos para no provocar espirales inflacionistas. Un planteamiento que no comparten los sindicatos, que insisten en que las empresas tienen margen suficiente para absorber mejoras salariales sin necesidad de trasladarlas a los precios finales.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha propuesto públicamente pactar incrementos salariales a dos o tres años, que impliquen la recuperación del poder adquisitivo, pero que se salgan de la tenaza de la coyuntura actual, evitando así los temidos efectos de segunda ronda en la inflación. Y ha reclamado a la patronal que, para enmarcar estas subidas pluriaunales, se sienten a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pero la CEOE lleva meses aparcando este asunto, con el pretexto de la pandemia y de la delicada situación que atraviesa el tejido empresarial, defendiendo que las mesas de negociación funcionan adecuadamente en las empresas.

Sin embargo, los sindicatos denuncian que la patronal tiene numerosos convenios bloqueados y para reivindicar el desbloqueo de las negociaciones ha convocado concentraciones frente a las sedes de las organizaciones empresariales en Madrid, Valencia y Valladolid este mismo jueves, bajo el lema "Ahora, los salarios. ¡Pagad más!". Al acto en la capital, que se celebrará frente a la sede de la CEOE en Diego de León, está previsto que acudan los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Las protestas sindicales también van dirigidas a que los empresarios entren a pactar en la mesa de diálogo social abierta con el Gobierno las cuestiones relativas a la reducción de la temporalidad y, especialmente, en lo que afecta a la negociación colectiva, la recuperación del marco previo a la reforma laboral de 2012 en lo que se refiere a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y a la ultraactividad de los convenios colectivos. Estos y otros asuntos se están negociando intensamente estos días y tienen que estar cerrados antes del fin de semana para dar tiempo a la correcta redacción del real decreto ley que pretende aprobar el Consejo de Ministros para su publicación en el BOE, a más tardar, el 31 de diciembre.