CEOE fija la cuota máxima en 470 euros para respaldar la reforma de autónomos

La patronal mantiene el pulso al ministro de Seguridad Social y no apoyará la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos hasta que José Luis Escrivá haga más cesiones y acerque su propuesta al terreno de las organizaciones empresariales. CEOE, Cepyme y ATA continúan rechazando los tramos que plantea el Ministerio y condicionan su firma en un eventual acuerdo con los sindicatos y las organizaciones de autónomos vinculadas a CCOO y UGT a que el titular de la cartera mueva ficha a su favor. Aunque de forma oficial no se ha trasladado un límite a la mesa, La Información sí ha podido saber que la patronal ha trazado la línea en los 470 euros como cuota máxima y con ese tope se va a mover en las negociaciones estas semanas.

Las organizaciones empresariales continúan en su particular tira y afloja en la mesa de negociación que lleva meses intentando definir el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos en función de sus ingresos reales. CEOE, Cepyme y ATA han intentado frenar la reforma de Escrivá por la vía política e incluso por la administrativa, pero los cambios están comprometidos con la Comisión Europea en el marco de la segunda parte de la reforma de las pensiones y el Gobierno está dispuesto a sacarla adelante con o sin el respaldo de la patronal. Los sindicatos empiezan a visualizar un escenario de acuerdo bipartito en el que exigen al ministro que la reforma quede blindada en la mesa de diálogo social para que no pueda ser modificada durante la tramitación en el Congreso de los Diputados.

En la última reunión se han producido avances en lo que se refiere a la protección social del colectivo, según confirmaban este lunes fuentes de las negociaciones, pero el esquema de cuotas sigue siendo inaceptable para el flanco empresarial. El Ministerio mantiene su propuesta de 13 tramos de rendimientos en función de los cuales los autónomos tendrán que pagar entre 250 euros y 550 euros mensuales a partir del año que viene y hasta 2025, cuando la reforma será revisada. Mientras, las patronales defienden unas cuotas de entre 205 y 400 euros al final del periodo, según figura en su última propuesta formal, si bien fuentes de la CEOE confirman que estarían dispuestos a aceptar cuotas más altas si Escrivá se aproxima a su oferta.

A nivel interno, CEOE, Cepyme y los socios de ATA han definido su estrategia negociadora en base a la convicción de que "en el término medio está la virtud". Fuentes de la patronal confían en que el ministro mejorará su oferta en los próximos días y rebajará las cuotas más altas. Entre el planteamiento de los empresarios, que sitúan la cuota máxima en 400 euros, y el del Ministerio, que la eleva hasta los 550 euros, hay 1.800 euros de cotización adicional anual que, a juicio de las organizaciones empresariales, pueden reducirse sin mayores resistencias. A la patronal no le preocupan tanto los tramos más bajos, ya que estos verían reducida su aportación respecto a los 294 euros actuales, sino los más elevados, que son los que más van a sufrir los cambios en el sistema de cotización.

La reforma que plantea el Ministerio supondrá que dos tercios de los autónomos mantengan su cuota o paguen menos de lo que pagan ahora, pero que el resto -en torno a un millón de trabajadores que tienen ingresos superiores a los 1.700 euros mensuales- tengan que cotizar más. La patronal entiende el sentido de la reforma, pero considera que la cuota máxima debe situarse por debajo, "en algún punto medio entre nuestros 400 euros y sus 550". Fuentes de la organización empresarial admiten que estarían dispuestos a llegar a 470 o 475 euros, que es una cuantía intermedia que ya supone un incremento de cotización anual de más de 2.000 euros respecto a lo que cotizan hoy en día. Los 475 euros están justo en el punto intermedio.

"No vamos a aceptar más de 470 euros en 2025 y con tres años de progresividad", enfatizan otras fuentes de ámbito empresarial involucradas en las negociaciones con el Ministerio. "Estamos muy lejos de la propuesta de tramos que hay sobre la mesa… No la podemos aceptar", reaccionaba este lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor, al término de la reunión, para avanzar después que "el Gobierno enviará una propuesta articulada esta semana, pero si no se acerca a la propuesta que hicimos las organizaciones empresariales será muy difícil un acuerdo por nuestra parte". "Las posibilidades de cerrar un acuerdo dependerán de si el Ministerio quiere sumar o solo quiere atraer a una parte", insisten desde la patronal.

Así, las organizaciones empresariales estarían dispuestas a moverse de su postura y elevar las cuotas de los autónomos que más ganan siempre que el Ministerio haga lo propio en el sentido contrario y rebaje las cotizaciones de los tramos más altos desde esos 550 euros hasta un punto intermedio respecto a los 400 euros que ofrecieron CEOE, Cepyme y ATA en su primera y última propuesta formal, que solo pusieron sobre la mesa cuando se enteraron por las informaciones difundidas en este medio de que el Ministerio estaba negociando entre bambalinas con los sindicatos. Es el gran escollo para cerrar un acuerdo, pues en la parte relativa a la redefinición del cese de actividad y la incorporación de otras medidas de protección social hay bastante consenso en la mesa, según fuentes de las negociaciones.

Mientras, UPTA y UATAE, vinculadas a UGT y a CCOO, respectivamente, valoran positivamente el esquema planteado por el Ministerio, que hay que recordar que ya se ha movido respecto a los borradores que manejaron en la negociación bilateral de la que excluyeron a la patronal. Como se reveló en estas páginas, en aquellas propuestas cruzadas se valoró una cuota máxima de hasta 600 euros. Tras el enfado de CEOE, Cepyme y ATA el Ministerio rebajó ese tramo más alto hasta los 550 euros y las organizaciones empresariales confían en que pueda haber una nueva rebaja que acerque el acuerdo. Todo ello, en un complejo juego de equilibrios en el que Escrivá tendrá que echar cuentas para no perjudicar a los autónomos con menos ingresos y evitar así que los sindicatos se salgan del pacto.