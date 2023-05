La patronal eléctrica europea apuesta por reformar embalses para ahorrar más gas.

'El camino del agua': por qué Avatar tenía razón', así titula Eurelectric su último informe sobre el potencial que tiene la energía hidráulica para reducir la quema de gas a través de los ciclos combinados. "Cuando el sol no brilla y el viento no sopla, el agua sigue fluyendo. Así es, el agua no solo se puede utilizar para producir energía sostenible y renovable, sino también para almacenar energía y liberarla en momentos de necesidad", subraya la patronal eléctrica europea.

Según los datos de la asociación, Europa tiene potencial para sumar hasta 36.000 megavatios (MW) renovables simplemente mejorando los embalses que ya existen. Esto equivale al 80% de la capacidad de almacenamiento de agua bombeada de la Unión Europea (UE) o a 11,5 millones de coches eléctricos. En este sentido, Portugal, por ejemplo, en el embalse de Alto-Lindoso una vieja turbina está siendo reemplazada por una unidad reversible capaz de generar 630 MW y bombear 315 MW. Por su parte, Suecia, donde la energía hidroeléctrica ya representa el 40% del 'mix', también está convirtiendo pequeñas plantas para conseguir una capacidad adicional de 720 MW, lo que equivale al 9% de la producción hidráulica total del país.

En el caso de España, Eurelectric le da un potencial de bombeo de 6.000 MW. Como ya se ha dicho, esta nueva capacidad 'verde' se lograrían con obras de adecuación de las actuales infraestructuras hidráulicas, sin tener que generar ni un solo embalse más. De este modo, las inversiones serían muy diferentes. En algunos casos, solo sería necesario cambiar una turbina y, en otros, estaríamos hablando, por ejemplo, de conexiones entre embalses.

Así, la cantidad necesaria en cada caso, el 'capex' en la jerga, es diferente, pero podemos hablar de una horquilla que va desde 500.000 euros/MW hasta 1.000.000 euros/MW, dependiendo de la obra, según las fuentes del sector consultadas por La Información. De este modo, para hacer 6 GW de almacenamiento de bombeo de agua en España, la inversión total sería de entre 3.000 y 6.000 millones de euros.

Para hacer frente al anochecer (cuando desaparece la generación solar), los ciclos combinados deben estar encendidos al ralentí durante siete horas, mientras que la energía hidráulica tiene un tiempo de entrada en el sistema eléctrico de tres minutos. Las centrales hidroeléctricas de bombeo reversible son unas instalaciones que cuentan con dos almacenamientos de agua a distinta altura, de forma que permiten bombear el agua al superior en los momentos que la producción renovable es mayor que la demanda energética, y aprovecharla para generar energía en las horas de consumo superior a dicha generación renovable, proporcionando energía limpia a precio competitivo y constante durante el 100% de horas del año. Los bombeos reversibles pueden considerarse así como una pila o batería de grandes dimensiones, capaz de producir y almacenar energía limpia para cuando se necesite.

Bajo el actual contexto de sequía, hay que destacar que el uso del agua que se hace es en circuito cerrado (salvo pérdidas por evaporación) sin afectar cauces permanentes de agua. Una vez satisfecho el llenado inicial de las instalaciones, su funcionamiento no se ve afectado por las temporadas de sequía o por los caudales o los volúmenes realmente disponibles en los cauces. En España se han presentado en estos dos últimos años más de una veintena iniciativas de centrales de bombeo con una capacidad total de 8,5 GW, según ha transcendido por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Iberdrola, Repsol, Capital Energy y Atalaya Generación son algunas de las empresas que han dado ya los primeros pasos para llevar a cabo estas inversiones.

El Gobierno quiere impulsar el bombeo hidroeléctrico reversible de forma coordinada con Portugal, incluso por medio de una nueva regulación, según las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ambos países se rigen bajo el convenio de la Albufeira, que regula el uso hídrico de las cuencas hidrografías que comparten: Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. Actualmente, España tiene alrededor de 3.300 MW de potencia instalada de bombeo puro, y según la planificación del Ejecutivo se podrían alcanzar los 6.800 MW para 2030, es decir, 3.500 MW más en siete años.

"Acelerar el despliegue del almacenamiento de agua bombeada también requiere procedimientos de permisos más rápidos y un entorno legislativo estable que fortalezca la visibilidad a largo plazo y la confianza de los inversores", recalcan desde Eurelectric, poniendo el foco en que se haga con el mayor respeto medioambiental. "Hay muchas oportunidades para mejorar las hidroplantas mientras se preserva la naturaleza", sentencian en la patronal.