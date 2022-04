La patronal de gasolineras alerta de un "goteo" de cierres por el descuento.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) advierte ya un "goteo" de cierres entre gasolineras, especialmente de pequeño tamaño, y lo vincula a la falta de liquidez provocada por el descuento de 20 céntimos por litro en vigor desde el pasado viernes. Así lo ha avanzado este jueves en declaraciones a EFE el director general de la mayor patronal del sector, Nacho Rabadán, quien ha incidido en que pese a que ya han empezado a llegar los anticipos de la Agencia Tributaria, los problemas de tesorería continúan y previsiblemente se agravarán en los próximos días en algunas zonas del país debido al mayor volumen de repostajes por Semana Santa.

El importe del anticipo es calculado de forma automática por la Agencia Tributaria y se basa en una media mensual de sus ventas extraída de los datos oficiales enviados en 2021 por cada gasolinera al Ministerio de Transición Ecológica; una vez estimada la cantidad, Hacienda adelanta un 90%, según se precisa en el decreto ley. Las estaciones de servicio alertan de que las cifras del pasado año poco tienen que ver con las del actual ejercicio, ya que la pandemia y las restricciones afectaron a la movilidad: "Calculamos que el anticipo cubrirá de media en torno a un 50% de todo lo que tendremos que adelantar", ha detallado Rabadán.

"Nuestra estimación es consistente con las previsiones de Hacienda, que ya en enero y febrero vio cómo los ingresos fiscales por los impuestos relacionados con los carburantes aumentaron un 37 y un 40%, respectivamente", ha insistido. La Ceees -que agrupa a cerca de 4.000 estaciones de servicio- ha comprobado cómo ya hay anuncios de gasolineras en venta y ha recibido llamadas de entidades financieras interesadas en ofrecer sus productos para facilitar liquidez a aquellas que tienen dificultades, aunque a cambio de un interés.

En contraposición, la asociación reclama al Gobierno una línea de créditos del ICO y pide colaboración a las comunidades autónomas para que sigan el ejemplo de la Generalitat Valenciana, que ya ha anunciado que ofrecerá al sector financiar la rebaja en el combustible al 0%. "Los problemas de liquidez son muy reales. Los proveedores que nos venden las cisternas -de carburante- normalmente cobran en un plazo de nueve días y ahora muchos exigen hacerlo por adelantado o no te sirven", ejemplifica el dirigente de Ceees.

"No va a ser algo espectacular como sería un cierre patronal, pero va a ser un goteo de cierres, el consumidor no se va a dar cuenta pero va a suceder y de hecho ya está pasando (...) En Semana Santa quien viaje de Madrid a Valencia no tendrá ningún problema, porque las gasolineras de las autovías estarán abiertas, pero si te vas a un pueblo de Teruel, Cuenca o Zamora...", ha razonado. La patronal sí observa que en los últimos días ha ido mejorando el sistema para solicitar los anticipos; según el Gobierno, ya se han atendido más de 4.000 solicitudes, lo que de acuerdo con los cálculos de la Ceees corresponderá a más de 8.000 de las cerca de 11.650 gasolineras repartidas por España, ya que son mayoría los dueños que disponen de varios establecimientos.

Hoy mismo, la Agencia Tributaria ha actualizado la información que facilita sobre la bonificación de 20 céntimos por litro, y en ella precisa que el IVA se aplica sobre el precio sin descuento, aunque según la patronal no especifica qué deben hacer sus clientes profesionales a la hora de desgravar. La entidad hizo público el martes que recurrirá judicialmente la bonificación por considerar que el diseño y la ejecución de la normativa conlleva "importantes perjuicios" al sector.