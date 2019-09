"Patrullamos por la ciudad porque ahora Barcelona es como el Bronx"

"Acabo de evitar un robo, estas dos ratas estaban metiendo mano a un bolso mientras la otra rata le tapaba, pero había una tercera rata que se me escapó de la foto, Vía Laietana esquina Condal. Asco de gentuza". Estas palabras pertenecen a un 'post' en Facebook que ayer, sábado 7 de septiembre, seguía publicado en la red social. Hartos de la inseguridad en Barcelona, ciudadanos de diferentes colectivos impulsan movimientos de presión para exhortar a los políticos a adoptar medidas urgentes contra la ola de violencia y crimen que sufre la urbe. Son las patrullas ciudadanas, virtuales y reales, que "combatimos el crimen" ante "la pasividad de las autoridades".

Uno de estos movimientos es "Barcelona Residents Against Robbery" (Residentes en Barcelona contra el robo). "¿Quienes somos? Somos un grupo de vecinos de Barcelona que creamos un grupo comunitario de Facebook para hacer que la ciudad sea más segura. Somos un grupo pacífico y no violento que se enfoca en la prevención a través de la educación y la sensibilización. No estamos alineados con ningún partido político. Simplemente proporcionamos una plataforma para que los residentes se reúnan para hacer de la ciudad un lugar más seguro. En el caso de que usted sea una víctima también podemos brindarle apoyo. Nuestro objetivo es dar a conocer los trucos y tácticas utilizadas. Utilizamos nuestra asociación para presionar a los líderes políticos para que cambien la ley y tengan una actuación policial más amplia y efectiva en Barcelona". El grupo lo crearon residentes extranjeros en la Ciudad Condal que denuncian la ola de inseguridad que vive la urbe.

"Simplemente denunciamos las situaciones que se viven, no sustituimos a la policía. Grabamos lo que sucede y lo presentamos a las autoridades", explican desde la Asociación de Vecinos del Raval, uno de los barrios más degradados y con mayor índice de delincuencia de Barcelona. El 'barrio chino'. Incluso Tito Álvarez, el líder de los taxistas de la ciudad, ha impulsado Salvalona, un movimiento de presión. "Hay un problema muy grave en la ciudad y es la inseguridad. Estamos cansados de tantos robos, hurtos, agresiones, violaciones y muertes, y queremos luchar por cambiar las cosas", explica Álvarez, portavoz de Élite Taxi y uno de los creadores de la mencionada plataforma.

La alcaldesa Ada Colau, sin embargo, señalada por los colectivos policiales como la culpable de la inseguridad que vive la ciudad, ha exigido que aquellas personas que se agrupan en las llamadas patrullas ciudadanas buscando, por ejemplo, carteristas en el Metro, dejen de hacerlo. “No es el camino. Pido prudencia y que no se hagan este tipo de patrullas porque se ponen en peligro ellos mismos y a otros. Entiendo la preocupación por la inseguridad, pero esto no puede ser la ley de la selva”, ha advertido Colau.

Incluso, entre las 'patrullas de vengadores', acusadas de racismo y de 'ultras' por ciertos colectivos sociales, están aquellos que se identifican como los "serenos 2.0", los "Helpers", un grupo que tiene sus raíces en los ‘Guardian Angels’, un colectivo de vecinos de Nueva York que en los años 70 y 80 recorrían el metro de neoyorquino persiguiendo delincuentes. "La situación de Barcelona es como la del Bronx de los años 80 del siglo XX", aseguran. Los Helpers son un grupo de denuncia que vía Twitter plasman la delincuencia en Barcelona con el hashtag #AlertaHelpers.

Luis tiene 33 años y forma parte del grupo de unas 50 personas que ‘patrulla’ el suburbano de Barcelona alertando con sus silbatos de los carteristas que actúan en el Metro y para quienes los turistas son sus principales víctimas. Pero Luis no es el más famoso ‘patrullero’ de Barcelona. Eliana Guerrero, de origen colombiano, es casi una celebridad, muy a su pesar, y desde hace una década recorre los pasillos, vagones y estaciones del metro barcelonés alertando de la presencia de carteristas.

Ha sido detenida varias veces por la policía y agredida por los delincuentes, pero ella sigue con su actividad de denuncia. "Los mismos vigilantes de seguridad del metro nos dicen que están atados de pies y manos, que depende de qué tipos de retención hagan les pueden llegar a acusar de secuestro", explica Eliana, que guarda en su móvil decenas de acciones protagonizadas por ella o sus compañeros contra los ladrones, que a menudo les plantan cara al verse señalados. Eliana nació en Medellín, la ciudad del ‘narco’ Pablo Escobar, y asegura que “Barcelona no es Medellín, pero…”

En la página de 'Barcelona Reidents Against Robery', Enric Blanco publicaba estas palabras, este viernes seis de septiembre, que no pueden ser un mejor resumen de la situación. “Hace tiempo no escribo en Facebook pero creo que la actualidad lo merece. Estoy con los ‘huevos’ ya hinchados de la gente que pone que Barcelona no está tan mal como se dice en la prensa. Vivo en el gótico desde hace año y medio y estos últimos meses han sido un quebradero de cabeza para mí y mi pareja, ya que la inseguridad no es que se palpe no, se vive cada día. Hace 3 días me intentaron robar la mochila con móvil y más cosas personales justamente en la puerta de mi trabajo, por suerte le pillé. Al día siguiente nos siguieron a mi pareja, a mi perra y a mí yendo a casa, y por suerte (de nuevo) que un coche de los Mossos pasaba por ahí y los desgraciados que nos seguían huyeron".

Agresión a un supuesto carterista en el Metro de Barcelona. / Captura de vídeo.

Enric termina su denuncia invitando a la ciudadanía a la manifestación de la plataforma Tsunami Vecinal, que pretende colapsar la ciudad el próximo sábado con su denuncia: "El sábado 14 de la semana que viene os invito a la manifestación que tendrá lugar en la plaza Sant Jaume a las 18 horas contra la inseguridad en Barcelona. Porque es fácil hablar desde tu sofá y viviendo a las afueras de tu ciudad, donde rara vez te puede pasar algo. Barcelona es para las personas honradas, trabajadoras y buenas, y no para unos cuantos que se creen que esta ciudad es el coño de la Bernarda. Vamos a luchar como sea y contra quién sea", finaliza.

Y es que la tensión se palpa en las calles y el pasado mes de julio los Mossos detuvieron a varias personas encapuchadas que asaltaron un centro de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) en Barcelona con la intención de tomarse la justicia por su mano contra los delincuentes. Esta misma semana, cientos de vecinos de El Bessós se movilizaron contra las intenciones del Ayuntamiento y la Generalitat de instalar un centro para MENAS en su barrio. Mientras, los ‘Guardian Angels’ siguen patrullando el metro porque “Barcelona es como el Bronx”