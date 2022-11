Patxi López se une a UP y defiende que el impuesto a los ricos sea permanente

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno prevé aplicar a partir de 2023 no sea temporal, como anunció el Ministerio de Hacienda, sino permanente, como quiere Unidas Podemos. "Lo hemos hecho temporal, pero si me preguntan mi opinión particular me gustaría que no fuera temporal, como en otros países", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

De esta forma, Patxi López coincide con Unidas Podemos, que lleva tiempo solicitando la creación de un impuesto a grandes fortunas de carácter permanente, y discrepa de lo establecido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, que el pasado mes de septiembre anunció la creación de este nuevo gravamen a partir de 2023 de forma provisional.

El impuesto a las grandes fortunas, que está pendiente de su aprobación definitiva, prevé gravar con un tipo de entre el 1,7% y el 3,5% los patrimonios de más de tres millones de euros, unos 23.000 contribuyentes, aunque el gravamen será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, con lo que afectará especialmente a los ciudadanos de las regiones que lo tienen bonificado. Por otro lado, el portavoz socialista ha dicho que la ley trans podría llegar a aprobarse antes de fin de año en el Congreso, aunque "esto no lo puede garantizar nadie".

"La cuestión de una ley no es hacerla rápido sino hacerla bien, y en este caso podemos hacerla rápido y bien", ha añadido. Y sobre la tensión existente entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, al frente del proyecto de Sumar y que ha recibido duros reproches por parte del exlíder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha confesado sentir "pena". "Que ellos mismos estén haciéndose la cama no es lo mejor", ha comentado. En su opinión, "lo que está a la izquierda del PSOE debería aglutinarse detrás de alguien para recibir este voto" en las elecciones, ya que "cuando la izquierda se divide, quien gana siempre es la derecha".