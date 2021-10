Necesito un préstamo: cuándo pedirlo por Internet o acudir a una sucursal

Aunque todavía es posible ir a la oficina del banco a solicitar un crédito, la verdad es que actualmente podemos pedir un préstamo personal por Internet en la mayoría de las entidades financieras, incluidos los bancos. Con tantas opciones de préstamos online, ¿qué ventajas supondría ir a pedirlo a la oficina del banco? Según los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com, existen aspectos positivos y negativos de pedir un préstamo online o pedirlo en la oficina, por lo que debemos valorar en qué casos nos conviene una u otra opción.

Pedir un préstamo en la oficina del banco: pros y contras

La tecnología ha permitido a los bancos ofrecer la contratación de la mayoría de sus productos por Internet, lo que ha venido acompañado de una disminución de las sedes físicas. Sin embargo, el modelo bancario tradicional continúa vigente y, en algunas ocasiones, ir a la oficina a pedir un préstamo personal puede resultarnos muy útil.

Por ejemplo, cuando buscamos un trato cercano y personal que nos dé seguridad y confianza, lo mejor es acudir a la oficina del banco. Los expertos del comparador HelpMyCash comentan que, si vamos a la oficina bancaria, tendremos más oportunidades de negociar las condiciones para obtener un tipo de interés más bajo o un crédito sin comisiones o unas muy baratas. Además, la opción presencial es la mejor cuando no queremos digitalizar la documentación que debemos presentar a la entidad para identificarnos o justificar nuestros ingresos.

Por otro lado, ir a la oficina no será una buena opción para nosotros cuando no tenemos tiempo para desplazarnos o cuando queremos tener una respuesta a nuestra solicitud de crédito lo más pronto posible. Por último, otra buena razón para no ir a la oficina es evitar que nos intenten vender algún producto inesperado con la contratación del préstamo.

Ventajas e inconvenientes de pedir un préstamo online

Para los perfiles más digitales, pedir un préstamo online tiene múltiples ventajas. Por lo general, se tramitan completamente por Internet, sin papeleo y de forma rápida. También es una buena opción para las personas que no pueden acudir presencialmente a la oficina. Si preferimos esta opción, podemos saber rápidamente el tipo de interés, si cobra comisiones e, incluso, hacer la simulación online y saber cuándo pagaremos por nuestro préstamo antes de contratarlo. Según HelpMyCash, si pedimos dinero por Internet tendremos más posibilidades de comparar y elegir el más barato, ya que podremos hacer toda la investigación online sin dedicar tiempo a acudir a las oficinas.

Además, el proceso de solicitud 100% online agiliza la presentación de la documentación que justifique nuestra solvencia económica. Algunas entidades financieras ofrecen la posibilidad de enviar la documentación por correo electrónico. Mientras que otras dan la opción de conectarnos a nuestra banca online introduciendo nuestros datos de usuario y contraseña. Esta conexión es segura y facilita una respuesta rápida a nuestra solicitud.

Una ventaja adicional de pedir un préstamo por Internet es que la mayoría de las financieras online no cobran comisiones ni exigen la contratación de ningún producto adicional, según los expertos de HelpMyCash. Por ejemplo, Cofidis, entidad de crédito de reconocida trayectoria en España, ofrece un préstamo personal 100% online, para importes de hasta 60.000 euros, con un precio asequible (desde el 4,95% TIN, 5,06% TAE) sin productos vinculados y sin cambiar de banco.

No obstante, la solicitud de un préstamo personal online puede no ser la mejor opción para aquellas personas que cuentan con un buen perfil financiero y pueden conseguir un préstamo más barato si negocian las condiciones en la oficina del banco. Del mismo modo, tampoco es una buena alternativa para quienes no están acostumbrados a realizar este tipo de gestiones por Internet.