El peligro de sacar el dinero de la cuenta y dejar de usarla: ojo con las comisiones

Cuando necesitamos disponer del dinero que tengamos en una cuenta bancaria o ya no queremos seguir trabajando con ese banco, un gesto habitual es acudir a la ventanilla y retirar todo el saldo disponible, pensando que con ese gesto ya no habrá que hacer más trámites. Nada más lejos de la realidad.

Si queremos cambiar de entidad o cerrar una cuenta corriente, hay que notificar efectivamente al banco que queremos cancelar ese número de cuenta. La razón es muy importante: el banco puede seguir cargándonos cuotas y comisiones de mantenimiento que al cobrarse sobre una cuenta sin saldo acabarán generando números rojos en la cuenta. Lo mismo sucede cuando, por la razón que sea, la cuenta se queda sin saldo aunque nuestra intención no sea cerrar la cuenta.

El Banco de España explica que retirar todo el dinero que tienes en tu cuenta no implica su cancelación y que a pesar de que el saldo sea cero y no se registren movimientos, el banco seguirá cobrando comisiones, aunque no podrá repercutirte ninguna comisión o interés adicional por el descubierto generado únicamente por el cargo de comisiones en la cuenta.

Petición por escrito

Pese a que la entidad tenga este derecho, también tiene la obligación de informar a los clientes sobre los posibles gastos que pueden generarse en el caso de tener abierta una cuenta que no se utiliza. Si repercuten comisiones en la cuenta, deberán informar de las mismas mediante la remisión periódica de los movimientos bancarios y el resumen anual de comisiones e intereses.

Hay que prestar especial atención al procedimiento de cierre de la cuenta ya que, de hacerse de forma verbal pero no formal, puede ser que no sea efectivo y que la cuenta siga abierta. Para evitar este malentendido, el Banco de España recomienda que las instrucciones para cerrar una cuenta se den por escrito. De este modo, se podrá acreditar la solicitud de cancelación y se evitarán problemas como las temidas comisiones.