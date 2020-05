Cobrar pensión de jubilación sin cotizar 15 años: así recibirás casi 400 € al mes

Cobrar la pensión de jubilación íntegra requiere, cada vez más, cotizar un mayor número de años a la Seguridad Social. Desde 2013, este periodo se ha ido elevando y continuará haciéndolo hasta 2027, cuando se necesitarán 38 años y seis meses cotizados si se quiere cobrar la prestación total a los 65 años.

Sin embargo, en muchos casos, hay quienes llegan a la edad de jubilación sin haber cotizado durante un periodo tan largo, por lo que se establece un mínimo de cotización, que se fija en los 15 años para poder acceder a la prestación, aunque con una cuantía menor. Pero, ¿qué pasa si no se ha podido llegar a cotizar el mínimo de 15 años? ¿Existe derecho a esta prestación?

Si se han cumplido los 65 años y no se ha cotizado durante un mínimo de 15 años existe una solución para los jubilados. Esta se encuentra dentro de las prestaciones no contributivas que ofrece la Seguridad Social, de las que se beneficiaron en el pasado mes de marzo un total de 262.160 personas, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España. A través de esta modalidad de jubilación se asegura una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios aunque no se haya cotizado o se haya hecho durante menos de 15 años.

Requisitos para acceder a la prestación

Para poder acceder a la pensión de jubilación no contributiva existe una limitación de ingresos por parte del beneficiario. En este caso, las rentas o ingresos de los que se disponga en el cómputo anual del año deberán ser inferiores a 5.538,40 euros anuales. Este límite se amplía si se convive con un cónyuge o parientes: 9.415,28 euros para dos convivientes, 13.292,16 euros para tres y 17.169,04 euros para cuatro.

Además de estos requisitos, también será necesario que el beneficiario tenga 65 o más años y resida en territorio español y que lo haya hecho durante, al menos, un periodo de diez años. De estos, dos años deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación.

¿Cuánto puedo llegar a cobrar?

Conviene tener en cuenta que si se cumplen los requisitos para acceder a la prestación y se accede a la misma está será incompatible con otras prestaciones. Entre las incompatibilidades se encuentran la pensión no contributiva de invalidez, las pensiones asistenciales, los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda a tercera persona, así como con la condición de causante de la asignación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años que tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65%.

Si no se está recibiendo ninguna de las prestaciones anteriores será posible cobrar la pensión no contributiva de jubilación, que se fija en 2020 en los 5.538,40 euros anuales. Esta cuantía se abona en 12 mensualidades a las que también se suman dos pagas extraordinarias al año. Así, si se accede a este importe máximo los beneficiarios obtendrán 395,60 euros mensuales.

No obstante, esta cuantía variará en función del número de beneficiarios que convivan en el mismo domicilio, sus rentas personales y las de todas las personas con la que conviva en la unidad familiar. Por ejemplo, si dentro de una misma familia convive más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual será de 336,26 euros mensuales cuando sean dos beneficiarios (4.707,64 euros anuales), 316,48 cuando sean tres (4.430,73 euros anuales), y así sucesivamente. En cualquier caso, el importe resultante no podrá ser inferior al 25% de la cuantía establecida, es decir, 1.384,60 euros anuales, lo que equivale a 98,90 euros al mes.