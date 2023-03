La pensión mínima subiría con la nueva reforma de las pensiones de Escrivá

La segunda reforma de las pensiones, que se espera que el Gobierno de España cierre el pacto este martes tras la mejora de las pensiones mínimas, traerá consigo novedades importantes de cara al aumento económico de las más bajas que se barajan para los próximos años. No cabe duda de que se trata de una de las medidas más polémicas impulsadas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado a día de hoy por José Luis Escrivá. A todo ello se le suma también otra iniciativa en discordia. En esta ocasión, tiene que ver con el alza del complemento para reducir la brecha de género.

Los representantes de los trabajadores entienden que parte de las pensiones mínimas han quedado al margen de la norma, por ello piden que se establezca un suelo que garantice el poder adquisitivo de estas prestaciones. Sin embargo, no opinan lo mismo las patronales, que se posicionan fuera del acuerdo. Además, sostienen que seguirán haciendo aportaciones hasta que se defina el texto definitivo.

No obstante, cabe recordar que las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares se han revalorizado en 2023, tal y como se recogió en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Las no contributivas han sido las más favorecidas, con un alza de un 15%, mientras que las contributivas lo han hecho en un 8,5%. El objetivo es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, especialmente tras la elevada tasa de inflación, que se repite mes a mes y que en febrero se ha estancado en un 6%.

El aumento de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027

El texto del Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea también una mejora de las pensiones mínimas, tal y como demandaban los sindicatos -CCOO y UGT-. Lo que se propone es algo similar a lo que se ha hecho con el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es, establecer una senda que alcanzaría entre 2024 y 2027 para asegurar que alcancen el 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.

Tampoco se deja de lado las pensiones no contributivas, que seguirían un proceso similar, es decir, crecerían hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, según consta en los planteamientos del Gobierno.

Nueva cuota de solidaridad para la hucha de las pensiones

Con el objetivo de reactivar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la propuesta del Gobierno plantea una nueva"cuota de solidaridad" para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta sería del 1% en 2025 e iría aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Sin embargo, no afectaría a todos los trabajadores por igual. Solo se aplicaría a salarios superiores a 53.946 euros en 2023.

Aumentaría el MEI a un 1,2%

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasaría de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año para reforzar el sistema en los años en que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del baby boom.