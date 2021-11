Cuál es la pensión mínima en España: así subirá vinculada al salario mínimo

El Gobierno ha subrayado su compromiso de revisar de aquí al próximo año 2022 el sistema actual que determina las cuantías de las pensiones mínimas. En ese sentido, sus actuales socios de legislatura le exigían armonizar la situación de las pensiones mínimas del sistema público al mismo nivel que se sitúa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este a día de hoy se sitúa en unos 965 euros mensuales, desde la última subida que tuvo lugar el pasado mes de septiembre.

Asimismo, el Gobierno pactó esta semana con ERC y Bildu la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, mediante un trámite "exprés" que ha sido duramente criticado. Con 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la Comisión de Trabajo ha dado este lunes el visto bueno al informe de la ponencia del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, iniciativa que pasa ahora a ser debatida en el Pleno del Congreso.

Además, PSOE y Unidas Podemos han transaccionado cinco enmiendas con ERC y Bildu entre las que se incluyen el compromiso de negociar en el diálogo social mejoras para las pensiones mínimas con base en la evolución del salario mínimo o la mejora de la pensión de los discapacitados. También se ha introducido, con enmiendas de Más País, la equiparación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho con las de matrimonio y la mejora de las de jubilación anticipada para largas carreras de cotización.

Más de 6 millones de pensiones afectadas



Según muestran los últimos datos pertenecientes al pasado mes de octubre de la Subdirección General de Gestión Económico Presupuestaria y Estudios Económicos, perteneciente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, un total de 6.138.816 pensiones se encuentran a día de hoy por debajo de lo que se recibe con el Salario Mínimo Interprofesional. Dentro de estas, el tramo de cuantía que más pensiones registra es el de 650 euros a los 700 euros, con un total de 1.611.101 de pensiones que se alejan unos 315 o 265 euros del actual Salario Mínimo Interprofesional.

¿Cuál es su cuantía actual prevista?

Según anunció la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2022. De aplicarse la subida vinculada al SMI, las cuantías actuales se verían alteradas nuevamente y ascendería su cuantía. Según esta subida del 3 %, las pensiones como la de jubilación con 65 o más años, revalorizarían sus cuantías mínimas a 876,53 euros al mes con cónyuge a cargo, 710,34 euros al mes sin cónyuge o 674,24 euros al mes con cónyuge no a cargo.

También se verían alteradas, entre otras tipologías, las de jubilación con menos de 65 años, con 821,84 euros al mes con cónyuge a cargo, 664,66 euros al mes sin cónyuge, 628,2 euros al mes con cónyuge no a cargo. Asimsimo, las de incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más con una cuantía de 876,53 euros al mes con cónyuge a cargo, la de incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años con 821,84 euros al mes, la de incapacidad derivada de una enfermedad común para menos de 60 años con 523,76 euros al mes, la de viudedad con cargas familiares con 821,84 euros al mes, y la de orfandad absoluta con 755,3 euros al mes también verían reflejadas este ascenso.

Las únicas que no se verán alteradas con esta equiparación al SMI serán las de incapacidad permanente de gran invalidez cuyas cuantías se sitúan por encima de los 1.000 euros de media. En esta línea, según la subida prevista del 3 %, con cónyuge a cargo se percibirían 1.314,8 euros al mes, sin cónyuge 1.065,64 euros al mes y con cónyuge no a cargo unos 1.011,36 euros al mes.

Vinculadas al IPC

Asimismo, el pasado mes de septiembre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya anunció que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC. Según sus propias palabras, al igual que ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones mínimas y no contributivas son un mecanismo "muy potente" para la redistribución de renta. "En los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía (...) Subirán más que el IPC", adelantó Escrivá sin precisar la cuantía concreta de la revalorización por aquel entonces.

Este pasado 13 de noviembre, representantes de las organizaciones que integran la Mesa Estatal por el blindaje de las Pensiones (MERP) se concentraron en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid para exigir la protección de las pensiones en la Constitución y que se evite la pérdida de poder adquisitivo. Para la plataforma es fundamental, "en un momento en el que se debate una reforma de las pensiones, prohibir de forma explícita en la Constitución su privatización" "Esto es algo que nos une a todas", ha asegurado uno de los miembros de la organización.