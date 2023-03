La pensión mínima subirá a los 1.200 euros en los próximos cuatro años

La segunda reforma de las pensiones trae consigo novedades importantes para la pensión mínima, que subirá de forma progresiva durante los próximos cuatro años hasta llegar a los 1.200 euros repartidos en 14 pagas, lo que supondrá un alza de alrededor del 22% o, lo que es lo mismo, equipararse al umbral de pobreza de un hogar con dos convivientes. La reforma establece que la pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo debe alcanzar el 60% de la renta mediana de un hogar de dos adultos. Dicho de otro modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con UGT y CC.OO. para que estas pensiones no puedan ser inferiores a los 14.300 euros al año a partir de 2027.

Esta modificación se verá reflejada en el borrador del real decreto-ley que, finalmente, Moncloa tiene previsto presentar ante las Cortes Generales una vez recibido el visto bueno desde Bruselas. "Desde el año 2027, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos"», relata el borrador definitivo de la norma.

Son los cálculos de la Seguridad Social presentados este miércoles en la comisión del Pacto de Toledo por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, tras firmar con los sindicatos el acuerdo para la reforma de pensiones. Con arreglo al mismo criterio de suficiencia, la pensión mínima no contributiva tendrá que situarse en el 75% del umbral pobreza individual, lo que en 2027 serían cerca de 8.300 euros anuales o unos 592 euros al mes, frente a los 457,30 actuales.

En contra de la segunda reforma de las pensiones

El objetivo que se persigue desde España con este pacto es recibir más dinero correspondiente a los fondos europeos Next Generation. Nuestro país se podría beneficiar de una cuantiosa partida económica de hasta 72.000 millones en ayudas directas. Y es que, la subida de las prestaciones económicas de la Seguridad Social más desfavorecidas, era, sin lugar a dudas, uno de los cambios en los que más se han incidido por parte de los sindicatos. Por su parte, parece que la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, no está muy de acuerdo. Tanto es así que lo califica de "insostenible". Aunque no son los únicos.

Parece que el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, tampoco se muestra a favor de aprobar la segunda pata de las pensiones. Sin embargo, el Gobierno de España, tras tensas y arduas negociaciones con las fuerzas sindicates y la Comisión Europea, parece que finalmente tiene el visto bueno a la medida impulsada desde el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado en la actualidad por José Luis Escrivá.