Pensión no contributiva: documentos que debes mandar a la Seguridad Social

El próximo año las pensiones mínimas y las no contributivas subirán más que el IPC medio de 2022. Así lo corroboró hace unos días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, en una entrevista en Onda Cero. "Por supuestos que en los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía, quiero decir, que subirán más que las pensiones, subirán más que el IPC", dijo.

Recordemos que para percibir una pensión no contributiva hace falta cumplir una serie de requisitos, como no excederse del límite de rentas que fija la ley, este año es de 5.639,20 euros anuales. Las hay de dos tipos: de jubilación, que asegura una prestación económica, asistencia médica gratuita y servicios sociales complementarios; y de invalidez, que promete lo mismo a aquellas personas con un grado de incapacidad de 65 % o más, cuya suma total es además compatible con un salario de hasta 12.418 euros anuales.

La diferencia con las contributivas es, básicamente, que las no contributivas no precisan de un tiempo mínimo de cotización (recordemos que para poder cobrar el mínimo de pensión hacen falta 15 años cotizados). Además, su cuantía se establece en función del número de beneficiarios que se integran en la misma unidad económica de convivencia, de los ingresos personales y/o los de las personas que integran la unidad económica, no pudiendo ser inferior dicha ayuda a 1.409,80 euros al año, que se corresponden al 25% del importe íntegro para 2021.

Deberes de los beneficiarios

Tal y como explica la Seguridad Social, "la Administración tiene el deber de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, por ello los pensionistas están obligados a":