El alza de la pensión con el IPC incentiva el 'efecto llamada' del retiro anticipado

La revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022 supondrá una subida de las prestaciones contributivas, no contributivas y de Clases Pasivas causadas con anterioridad al 1 de enero de 2023 de, al menos, un 8,5% -según las previsiones-, un incremento tan importante que está haciendo que muchos trabajadores con más de 63 años y menos de 65 y con largas carreras de cotización valoren ahora adelantar su retiro, un asunto que hace unos meses ni siquiera consideraban por el 'miedo' al incremento de las penalizaciones.

"Si me jubilo en diciembre y me quitan un 8% por hacerlo antes de la edad ordinaria, ¿Se compensa ese recorte con la subida de mi pensión?" Es una de las preguntas más frecuentes -con distintas variantes- en los diferentes foros y grupos de Facebook de jubilados y pensionistas, cada vez más habituales, unos espacios que utilizan estos colectivos para aclarar dudas y recibir consejos de otros miembros. En la mayoría de las respuestas se invita a dar el paso: "Merece la pena aunque sea por salud". Junto a esto, jubilarse antes supone cobrar la pensión durante ese tiempo extra, una buena opción para el pensionista y no tan buena para la Seguridad Social, que pierde cotizantes y aumenta gastos en prestaciones.

Con entre 38 años y medio cotizados y menos de 41 y 6 meses, el recorte supone un 8,4% que se equilibraría en buena medida con el alza del 8,5% en 2023

En cualquier caso, la gran subida prevista para el año que viene es un incentivo añadido para retirarse antes de los 65 y aprovechar unos meses y muchos manifiestan su interés por jubilarse antes de que acabe el año, no perder el 'pellizco' compensatorio e inmediato del IPC y poder cobrar la compensación durante más tiempo. Con entre 38 años y medio cotizados y menos de 41 y 6 meses, el recorte supone un 8,4% que se equilibraría en buena medida con el alza del 8,5% en 2023. Así, si se ha cotizado, por ejemplo, durante 40 años y los últimos 25 años, la base reguladora media ha sido 2.000 euros, la pensión será de 1.714 euros en 14 pagas. La penalización por jubilarse con 63 años y medio sería de 144 en cada una de las pagas, lo que reduciría a 1.570 euros. Pero el incremento la igualaría y permitiría disfrutar la pensión más tiempo.

Cómo jubilarse anticipadamente

La jubilación anticipada es una decisión que se debe meditar y que obliga a hacer muchos números, puesto que buena parte de los ingresos de media 21 años dependerán de esta. Entre las ventajas están descansar de la actividad laboral tras décadas y disponer de más tiempo para asuntos que quedaron pendientes, además de poder acceder a beneficios sociales para los pensionistas, como por ejemplo los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El principal inconveniente son las penalizaciones establecidas en la reforma de pensiones, que suponen una caída de ingresos, que ahora se pueden compensar con el aumento de las pensiones ligado a la inflación. Los sueldos subirán en torno al 3% y la pensión más de un 8%, lo que en este caso resulta una gran opción empezar a descansar unos meses antes. En el caso de que esa sea la decisión, conviene calibrar si se sigue trabajando, por el sueldo, o recibir la prestación sin estar obligado a realizar actividad alguna.

Según destaca el blog 'Mi jubilación' elaborada por BBVA. Es rentable jubilarse antes de tiempo si la base de cotización es tan alta que se accede a la pensión máxima aunque se anticipe la jubilación y se apliquen los recortes, algo que empezará a cambiar desde 2024, o porque se disponen de ahorros, a través de planes de pensiones, que están en declive por la retirada de incentivos. Los coeficientes reductores sobre la pensión para aquellos que se jubilen antes de los 65 años dependen del período de cotización acreditado y el número de meses de anticipación de la jubilación sobre la edad ordinaria. Con los cambios de Escrivá, resulta claramente rentable seis meses después de la edad jubilación, un objetivo del ministro, que sabe que un mes de retraso es importante.

Hasta junio, cerca de 32.000 pensionistas pudieron jubilarse anticipadamente sin ser penalizados o con recortes en su pensión considerablemente inferiores a los que afrontaron la mayoría de los que decidieron retirarse antes de la edad legal. En 2021, la cifra rondó los 61.000 y desde 2013 hasta ahora 775.000 ciudadanos se han incorporadoa alguna de las cuatro fórmulas que lo permiten. La estadística publicada por la Seguridad Social deja patente que solo en el primer semestre del año más de una de cada seis altas de jubilación anticipada fue justificada por cese involuntario, por un trabajo a tiempo parcial, acogiéndose a la especial a los 64 años o a la fórmula de bonificación de edad o por enfermedad especial.