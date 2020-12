Las pensiones y subsidios que pueden cobrar amos y amas de casa en 2021

Año nuevo, Presupuestos Generales del Estado nuevos. La aprobación de las cuentas públicas en el Congreso de los diputados ha permitido conocer cuáles serán los aspectos económicos que afectarán al bolsillo de los españoles el año que viene.

Subirán las pensiones, el sueldo de los funcionarios y el IPREM, pero también lo harán impuestos como el IVA en las bebidas azucaradas y el Impuesto de Sociedades. Asimismo, otro tipo de ayudas económicas verán aumentadas sus cuantías, entre ellas las pensiones no contributivas, subsidio al que pueden tener acceso los amos y amas de casa a pesar de no haber cotizado a la Seguridad Social.

Subida del 1,8% en las pensiones no contributivas

Si no se ha cotizado para la jubilación al menos 15 años, como suele ser el caso de los amos de casa, no se tiene derecho al cobro de la pensión mínima de jubilación. Sin embargo, sí se puede cobrar una pensión no contributiva, al haber residido al menos 10 años en España y tener ingresos anuales inferiores a 5.108 euros.

Esta cuantía aumenta si se convive con familiares que tengan ingresos. Sube hasta los 9.415.28 euros si son dos convivientes, 13.292,16 euros en caso de ser tres y 17.169,04 si hay cuatro o más. Asimismo, la cifra se incrementa si entre ellos hay padres o hijos.

Si se cumplen estos requisitos, un amo o ama de casa podrá cobrar una pensión no contributiva mensual de hasta 402,72 euros en 2021, cuantía que asciende del máximo de 395,60 euros que se cobraba en 2020.

Renta Activa de Inserción (RAI)

Si eres amo o ama de casa y todavía no se han cumplido los 65 años para la jubilación, el Estado ponde a disposición una ayuda económica llamada Renta Activa de Inserción (RAI), para aquellos mayores de 45 años que no tengan ingresos ni cobren una prestación del SEPE o un subsidio por desempleo.

Esta ayuda pasa de los 430,27 euros en 2020 a los 451,78 en 2021 gracias al incremento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Se puede cobrar durante 11 meses.

El Ingreso Mínimo Vital

El IMV es la ayuda económica estrella presentada por el Gobierno de coalición en 2020. Su objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de personas que carecen de ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Si los amos de casa cumplen los requisitos de tener entre 23 y 65 años o ser menor de 23 años con hijos a cargo, recibirán 461,5 euros si se trata de una persona sola, o hasta 1.015 euros al mes si hay más convivientes o hijos a cargo.

Rentas de Inserción de las Comunidades Autónomas

Siguiendo la estela de la Renta Activa de Inserción (RAI) y del Ingreso Mínimo Vital, las Comunidades Autónomas tienen sus propias Rentas de Inserción destinadas a personas en riesgo de exclusión social. La más alta la ofrece Navarra (hasta 1.221,6 euros), seguida de Cataluña (1.122 euros).