Las pensiones de enero se cobrarán con el alza: estas serán las nuevas cuantías

Buenas noticias para los pensionistas. Las pensiones correspondientes al mes de enero, que se cobrarán a principios del mes de febrero, vienen con una novedad importante. Suben las cuantías mínimas y máximas. Por un lado, aumentan un 8,5% para las pensiones contributivas, esto es, las que paga la Seguridad Social. Por otra parte, las pensiones no contributivas cuentan con un alza de hasta un 15%. Asimismo lo hace también el Ingreso Mínimo Vital. Así lo recogen los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, son mucho los beneficiarios que recibirán estas prestaciones económicas entre los días 25 y 28 de enero, esto es, a lo largo de la semana que viene. Este mes, el primer día de cobro coincide con el miércoles, por lo que no se espera que las entidades bancarias cambien la fecha habitual de pago. Justo en este sentido, existen algunos bancos que suelen adelantar el cobro de las pensiones al día 23. Este es el caso, por ejemplo, de CaixaBank, Santander y Bankinter. En el caso de Sabadell, BBVA, ING, Abanca, Liberbank, Cajamar y Unicaja, lo hacen el mismo día 25.

Cabe recordar que lo que busca conseguir desde el seno del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, liderado por el ministro José Luis Escrivá, con esta revalorización histórica, es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Justo en este sentido, cabe recordar que la tasa de inflación de 2022 en España superó la barrera de las dos cifras por primera vez en los últimos treinta años. En concreto, fue el pasado mes de agosto cuando llegó al 10,4%, lo que se vio reflejado directamente en el precio de la luz o la hora de comprar alimentos básicos. Tanto es así, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que poner en marcha un segundo plan anticrisis para paliar los graves efectos económicos. Sin embargo, cerró el mes de diciembre por debajo del 6%. A un 5,7% para ser más exactos.

Revalorización de las pensiones a partir de enero

A pesar de la inminente revalorización de las pensiones, que se hará efectiva en las próximas semanas, según ha podido confirmar este medio de comunicación con el gabinete de prensa de la Seguridad Social, no parece que esta medida sea suficiente, ya que la realidad es que el aumento de las pensiones conforme al IPC no iguala la inflación acumulada en dos años, por el hecho de que las pensiones más bajas no alcanzan a día de hoy el Salario Mínimo Interprofesional, que a día de hoy es de 1.000 euros brutos al mes.

Con todo, y a pesar de que la nueva ley actualiza las pensiones con el IPC desde este mismo mes de enero, la subida para 2023 no logra compensar la inflación acumulada de los últimos dos años, situada en el 11,6%. Este es el caso de la pensión contributiva mínima con cónyuge a cargo, que pasará a ser de 966,19 euros al mes, lo que supone un incremento de entorno a unos 76 euros y que, sin embargo, no alcanza el SMI. Por otra parte, los que parece que tendrán más suerte serán los jubilados cuyas pensiones sean las máximas, ya que superarán por primera vez los 3.000 euros al mes, al pasar de los 39.468,52 euros al año, a los 42.829,29 euros brutos anuales.

En el caso de la pensión mínima no contributiva íntegra, sube hasta los 525,80 euros, por lo que se sumarán 63,21 euros más cada mes. En cualquier caso, las cuantías básicas quedarán fijadas de la siguiente forma:

Íntegra: pasará de 457,22 euros a 525,80.

Mínima del 25%: de 114,30 euros a 131,44.

Íntegra más el incremento del 50%: de 685,83 euros a 788,70.

Además, la Administración Pública recuerda que si dentro de la misma unidad familiar viven dos o más perceptores de esta modalidad no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos serán las siguientes a partir del año que viene: