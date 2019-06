Valerio tira de préstamo para poder pagar 19.000 millones en pensiones este junio

Llega el verano y, con él, la paga extra de las pensiones. La tensión en las cuentas de la Seguridad Social es máxima en estos momentos del año: los ingresos por cotizaciones no dan para poder afrontar la doble nómina de junio y el Gobierno ha tenido que recurrir a un préstamo del Tesoro. En otras palabras, el sistema no tiene liquidez y Magdalena Valerio se ha visto obligada a tirar de financiación externa, con cargo a deuda pública.

Junio, como diciembre, son periodos en los que habitualmente la tesorería de la Seguridad Social encara fuertes necesidades de liquidez, porque a la nómina mensual de los pensionistas se suma la paga extraordinaria que toca desembolsar. Como advirtió La Información hace unos días y acaba de confirmar el Ministerio de Trabajo, el estrés al que se expone el sistema es máximo en esta ocasión, ante una factura desorbitada de hasta 19.000 millones de euros.

Nunca se ha gastado tanto en un solo mes. "En los próximos días, la Seguridad Social abonará, junto a la nómina ordinaria, la paga extraordinaria y el pago del IRPF de las pensiones", explica en una nota el departamento que dirige Magdalena Valerio. En total, se van a desembolsar de un plumazo 9.644,34 millones de euros de la nómina mensual, que se dispara hasta un nuevo récord histórico, y otros cerca de 9.400 millones correspondientes a la extra y el IRPF de los pensionistas que toca liquidar a estas alturas del ejercicio.

"Para hacer frente a estas obligaciones, que alcanzarán los 19.000 millones de euros, se van a utilizar recursos procedentes en su mayor parte de los ingresos por cotizaciones, a los que se van a sumar 7.500 millones de euros del préstamo concedido a la Tesorería General de la Seguridad Social por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2019", detalla la nota del Ministerio.

Se confirma así que las cotizaciones sociales no son suficientes para hacer frente a las necesidades del sistema de las pensiones. Eso sí, "gracias a la buena marcha de la recaudación, no va a ser necesario recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social", destaca la nota. Es decir, lo que falta para poder pagar a los pensionistas lo que se les debe este mes no va a salir de la 'hucha', en la que apenas quedan 5.000 millones de euros que difícilmente dan ya para pagar media nómina, sino que se va cargar a la deuda pública, que sigue en torno al 98% del PIB.

Mira también La deuda pública crece hasta el 98,7% en el inicio del año y vuelve a niveles de 2017

Hay que recordar que el préstamo del Estado a la Seguridad Social asciende este año a 13.830 millones de euros y se aprobó por acuerdo de Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, "con el objeto de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma", matiza Trabajo.

Tampoco hay que olvidar que en la aprobación del préstamo hace tres meses ya se contemplan libramientos con fecha límite de 1 de julio, por un importe total de 7.500 millones de euros, y otros con fecha límite 1 de diciembre de 2019 por importe de 6.330 millones de euros.

La nómina, disparada

Más allá del desembolso extraordinariamente elevado que toca abonar este junio (para hacerse una idea, no solo se come el déficit que acumuló la Seguridad Social en todo 2018, sino que supera de largo ese agujero de 18.286 millones de euros) la nómina mensual sigue disparada. Tras otro repunte anual del 7% (del 5% si se tiene en cuenta que la revalorización de las pensiones entró en vigor el año pasado en julio) el gasto alcanza este mes los 9.644,34 millones de euros, una cifra nunca vista.

Tras las subidas aprobadas para este año por el Gobierno de Pedro Sánchez, que se suman a las que introdujo con anterioridad el ejecutivo de Mariano Rajoy para 2018, la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) y no ha hecho más que escalar en los últimos meses, es ya de 990,87 euros mensuales.

En concreto, y de acuerdo con las estadísticas que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo, por tipo de prestación la pensión media de jubilación asciende a 1.137,99 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 712,19 euros. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de los nuevos jubilados es de 1.296,14 euros en el conjunto del sistema.

Según los mismos datos, la Seguridad Social abona 9.733.234 pensiones contributivas, un 1,24% más que en junio del año pasado. 6.030.746 son de jubilación; 2.360.822 corresponden a prestaciones de viudedad; 958.273 son prestaciones por incapacidad permanente; 340.773 son de orfandad y 42.620, a favor de familiares.