La paga de la mitad de los pensionistas no llega a 1.000 euros: el SMI en 2022

El Movimiento de Pensionistas de Madrid ha convocado para hoy martes una marcha, que pretende ser mayoritaria, que concluirá en el Palacio de la Moncloa, para reclamar prestaciones dignas y que el importe de las pensiones más bajas alcance como mínimo los 1.000 euros este año, el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de este año, que seguirá subiendo el próximo ejercicio, según prevé el Ejecutivo.

Las protestas de pensionistas y jubilados, integrados en numerosas asociaciones que buscan representar a este numeroso colectivo de más de diez millones de ciudadanos, que reciben pensiones contributivas de la Seguridad Social o no contributivas de Imserso, se producen de forma periódica, muchas frente al Congreso de los Diputados, y el mensaje es claro: el 53% de las pensiones contributivas no alcanzan los 1.000 euros, un porcentaje que aumenta hasta el 60% si contamos las no contributivas, las previstas para los españoles que no pudieron cotizar más de 15 años.

Diferencias entre pensionistas

Los datos recabados por La Información muestran que las diferencias regionales son muy importantes, como los son entre los nuevos jubilados y los más antiguos, entre hombres y mujeres y entre autónomos y asalariados. En el caso de las contributivas, en provincias como Cuenca, Badajoz, Ourense, Jaén y Cáceres, siete de cada diez pensionistas no alcanzan los 1.000 euros, mientras los que llegan a la pensión máxima -2.819 euros en 14 pagas- apenas suponen el 5%-.

La estadística periódica de la Seguridad Social muestra que 4,7 millones de perceptores de más de 9 millones están por debajo del SMI y un total 3,8 millones cobran entre 1.000 y la pensión máxima. Mientras, son las mujeres las más perjudicadas por esta situación, ya que más del 60% que reciben una pensión contributiva cobra menos del Salario Mínimo. Ser mujer y haber trabajado como autónoma determina buena parte de estas prestaciones con la que en una situación como la actual, con los precios disparados, es complicado llegar a fin de mes.

El peso de las pensiones mínimas es muy importante y estas necesitan un complemento para llegar al menos a 721 euros, que es lo previsto para los jubilados sin cónyuge a cargo. Para complementar las prestaciones contributivas más bajas, el ministerio del que es responsable José Luis Escrivá debe reservar 500 millones mensuales para alcanzar los mínimos. De media aporta 232 euros. El Gobierno de Pedro Sánchez ha buscado con la reforma de pensiones que los actuales beneficiarios no pierdan poder adquisitivo y para ello las pensiones subirán el próximo año en torno al 9%, según las estimaciones de Funcas.

Además de las pensiones máximas, cuya cuantía triplican las mínimas, uno de cada diez pensionistas -en torno a un millón- están cobrando dos o más prestaciones. En este caso, ocho de cada diez son mujeres. La pensión media se situó en agosto en 1.092 euros en 14 pagas, mientras la de jubilación alcanzó los 1.256 euros.