¿Necesito el permiso de los vecinos para convertir un local en vivienda?

pregunta Tengo un local en una comunidad y, según la normativa municipal, puedo convertirlo en vivienda. He estado estudiando los estatutos y no dicen nada al respecto del uso de ninguno de los pisos o locales. ¿Necesito consentimiento de la comunidad?

Si los estatutos no lo prohíben y el local tiene acceso desde la calle (de modo que no necesita ejecutar obras que afecten a elementos comunes), no necesita un acuerdo.

Puede usted alegar el art. 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, que por un lado le permite modificar los elementos de su local si no altera la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores ni perjudica los derechos de otro propietario; y por otro lado recoge las prohibiciones, que se circunscriben a actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Lo que sí es obligatorio es comunicar las obras que va a realizar y, por supuesto, obtener las licencias urbanísticas correspondientes.