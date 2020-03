Permiso retribuido: qué es, cómo funciona y qué ocurre con el sueldo 

A última hora de este domingo, el Gobierno ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 10/2020 del 29 de marzo. Se trata del texto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia de carácter 'urgente' el pasado sábado. Las medidas incluidas en el texto y que suponen el parón de toda actividad económica 'no esencial' se aplicarán con una moratoria de un día, tras el retraso de incluirlo el decreto en el Boletín Oficial del Estado.

Con el fin de hacer el confinamiento aún más restrictivo, Sánchez anunció parar todas las actividades que no fueran esenciales, para evitar los desplazamientos. Los trabajadores afectados recibirán un permiso retribuido recuperable desde el martes 31 hasta el jueves 9 de abril.

Qué es un permiso retribuido recuperable

Se trata de una figura nueva. Al menos, así lo han explicado desde el Gobierno. La diferencia es que hasta ahora, los permisos pagados no se deben recuperar. "Lo que está planteando el Gobierno es más bien una distribución irregular de la jornada", ha explicado a la agencia Efe, el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Daniel Toscani.

Mira también Sánchez deja al ralentí una tercera parte de la economía para evitar un parón total

Cómo se recuperan las horas

"Las horas a recuperar se tienen que devolver antes del 31 de diciembre y las compañías y trabajadores tendrán que pactar y negociar cómo recuperarlas". Así lo explico en una comparecencia este domingo la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en la que daba más detalles sobre el decreto anunciado.

Serán, así, los sindicatos los encargados de negociar con la empresa. "Si la compañía es muy pequeña, se tendrá que crear un comité especial".

Esa recuperación de las horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario (12 horas entre jornada y jornada) ni semanal (1,5 días) ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. También deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Entonces, ¿es como si fueran vacaciones?

No. No se trata de unas vacaciones obligadas. Según detalla Toscani, es una bolsa de horas que tendrán que recuperarse y no a costa de tiempo de vacaciones.

Qué ocurre con el sueldo

Los trabajadores seguirán cobrando el mismo salario durante este periodo y quedarán exonerados de prestar sus servicios. Las empresas, por su parte, deben seguir pagando todas las cotizaciones que les corresponden.

Qué pasa si la empresa tenía en marcha un ERTE

El permiso no se aplicará a los trabajadores afectados por ERTE, que ya no acuden al trabajo. En los de reducción de jornada, por la parte proporcional que se siguiera trabajando, se tendrá que dar ahora un permiso retribuido recuperable.

A qué trabajadores afecta

A los trabajadores no esenciales que aún siguieran acudiendo a su puesto físico de trabajo.