Si la comunidad prohíbe tener perro en la finca, ¿es legal tenerlo en casa?

pregunta En una reunión de comunidad, los vecinos han acordado prohibir la tenencia de animales domésticos (perros en concreto) en la finca. Mis hijos pasan aquí temporadas y tienen un cachorro. ¿Es legal impedirme tener un perro dentro de mi casa si no molesta?

Entendemos que no. Las normas de propiedad horizontal buscan facilitar la convivencia entre los vecinos, pero no limitar innecesariamente las facultades de la propiedad privada. De hecho, las limitaciones que necesariamente se establecen en las comunidades se basan en motivos de orden superior como la salubridad, evitar la peligrosidad, etc.

Por dicho motivo, entendemos que no tendrá ninguna eficacia un acuerdo genérico que prohíba tener perros en las casas. Lo que sí se puede regular ampliamente, incluso prohibir, es el uso con animales de las zonas comunes (jardín, ascensor, etc).

Supuesto diferente es que su perro moleste a los vecinos porque ladre intensamente y en horario de descanso, por ejemplo. En ese caso la comunidad sí puede tomar medidas, tanto vía denuncia administrativa como mediante el ejercicio de acciones civiles, ya que se trataría de una molestia que sus vecinos no están obligados a soportar y que puede incluso producir problemas para la salud.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com.