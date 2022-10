El PERTE del vehículo eléctrico derrapa con un 20% de la inversión adjudicada

De los 4.295 millones de euros de inversión pública presupuestados en el plan ejecutivo del PERTE VEC (vehículo eléctrico), solo se han aprobado 877 millones; lo representa el 20% de la cifra total. El pasado jueves, el gigante alemán Volkswagen expresó de forma pública sus dudas sobre invertir en la fábrica de baterías de Sagunto (Valencia) ante la falta de ayudas públicas suficientes. Una noticia que hizo temblar al equipo económico de la ministra de Industria, Reyes Maroto, ante el temor de que el proyecto 'insignia' de uno de los PERTES más ambiciosos del Plan de Recuperación se tambaleara.

Maroto movió ficha y anunció un aumento de la inversión pública hasta la cifra de 877 millones de euros -sobre los 2.975 millones de euros con los que se comprometió en la única convocatoria cerrada- para tratar de retener a la compañía alemana. El resto del dinero pendiente -2.095 millones- se aplazarían a una segunda convocatoria anunciada para el primer trimestre de 2023. La pelota ahora está en el tejado de Volkswagen, que lleva todo el fin de semana recibiendo mensajes desde diversas áreas del Gobierno para alentarse a que continúe.

Así, la ministra de Industria reiteraba este sábado que confiaba en el proyecto y en la continuidad de Volkswagen; una idea que recogía Ximo Puig. La gigafactoría del proyecto liderado por el gigante alemán se situará en la Comunidad Valenciana -Sagunto- y el presidente del gobierno valenciano confía plenamente en que saldrá adelante. "Va a ser realidad", para lo que ha garantizado que la administración autonómica llegará "hasta el límite de sus posibilidades", señaló este sábado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había lanzado un mensaje previamente de que fuera del PERTE también se podía encontrar apoyo público.

La inversión total (público y privada) del PERTE VEC se estimaba que alcanzaría más de 24.000 millones de euros. Sin embargo, dentro del proyecto existe un plan estrella que gira en torno al impulso del "proyecto transformador de la cadena de valor del VEC", dotado con 3.160 millones de euros de inversión pública y 12.085 millones de inversión privada. Dentro de este hay un programa clave, que es la "línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del VEC" donde se encuentran presupuestados los 2.975 millones de euros antes mencionados (pero que este año al final serán 877 millones).

No obstante, desde el Ministerio quisieron remarcar que con los 877 millones se movilizarían inversiones públicas y privadas por valor de 2.250 millones de euros en el sector. Una cantidad a la que le sumaban otros varios millones del programa 'Plan Moves'.

Las pymes del sector que han participado en el PERTE se quejan de esta herramienta utilizada por el Gobierno para canalizar los fondos. "El problema es que las condiciones que está fijando el líder del consorcio (Seat, Volkswagen o Ford) son tan complicadas y exigentes que, al final, te replanteas si merece la pena. Da la sensación que estas empresas solo quieren que trabajemos para ellos y que toda nuestra propiedad intelectual sea suya. Nosotros trabajamos para muchos fabricantes. A mí no me merece la pena, yo quiero tener mi propia línea de I+D y no quiero estar condicionado a lo que me diga este fabricante", apuntan desde una compañía.

Mientras, por el lado de los líderes del consorcio se quejan de los tiempos que marca la Administración. Otra fuente del sector argumenta lo siguiente: "Son muchas horas dedicadas a preparar la documentación o pagar a las consultoras (intermediarios) y las grandes compañías no ven claro cuándo les va a llegar el retorno. Hay un momento en el que las empresas se plantean que no pueden tener a varios directivos importantes mareando la perdiz con el PERTE".

El verano pasado, la compañía norteamericana Ford renunció a los 106 millones que le habían asignado en el PERTE VEC por los "retrasos en sus planes de producción para España" después de haber hecho una revisión de sus previsiones a nivel mundial. Pese a ello, este varapalo perdió algo de fuerza cuando la empresa confirmó su intención de mantener los planes de electrificación para la planta valenciana de Almussafes.