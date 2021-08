La pareja que perdió 3 millones en el Euromillones por perder el boleto

Varios meses después de comprar un boleto del Euromillones, la pareja británica Martyn y Kay Tott se dio cuenta de que una de las combinaciones ganadoras que jugaban había salido en uno de los sorteos anteriores. La ganancia era de nada menos tres millones. Tras la emoción inicial, decidieron presentarse para reclamar su dinero... pero lo hicieron sin el boleto.

Martyn y Katy habían perdido aquel boleto que había sido premiado con tres millones. Pese a todo, estaban seguros de que habían ganado y que el premio coincidía con los números que apostaban todas las semanas, así que decidieron presentarse en el operador de Lotería de Reino Unido, Camelot.

Allí los registros informáticos demostraron que efectivamente eran ellos los compradores del boleto. Sin embargo, la alegría duró bien poco: una de las reglas poco conocidas en la Lotería es que si una persona pierde un ticket, debe reclamarlo en los 30 días posteriores. Aun así, la pareja británica reclamó.

Tras casi un mes y medio de deliberaciones, Camelot les comunicó que no podría darles el dinero en efectivo, puesto que faltaba no solo el boleto, sino la reclamación de haberlo perdido. Devastados, los Tott lanzaron una campaña de apoyo público, según detalla The Sun, en la que llegaron a intervenir famosos.

La presión social no pudo con Camelot que siguió en la misma tesitura: la pareja no vería el dinero del Euromillones. El 'haber perdido la cantidad de 3 millones del Euromillones' supuso una verdadera crisis en la pareja, que terminó poniendo fin a su matrimonio. Martyn, incluso, pasó durante un lustro en disputas legales para llevarse el dinero, pero todas fueron en balde. "Durante mucho tiempo perdí de vista quién era y en qué creía", reconoció al Daily Mail Martyn.