¿Pin parental? Los 5 mejores maestros de España dan sus recetas para la educación

La educación se ha puesto en primera línea de actualidad en el segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, con una nueva ley en ciernes y la polémica por la implantación en algunas comunidades autónomas del llamado pin parental. Más allá de esa cuestión puntual, el sector educativo se enfrenta a una nueva realidad social en la que se deben poner unas bases sólidas para su futuro. La Información ha tomado el pulso al sistema hablando con los cinco mejores docentes de España, de Primaria a la Universidad, que examinan la salud del sistema educativo de nuestro país. Y su diagnóstico no es de lo más halagüeño: "Hacen falta planes estables, que no haya una Ley de Educación cada cuatro años; para elaborar esos planes hay que tener en cuenta a los docentes, y no sea una decisión meramente política; las nuevas tecnologías deben llegar a las aulas; faltan recursos y lograr un menor ratio de alumnos por aula y abandonar el plano teórico para mirar más a la vida real, a los problemas reales con los que el alumno se va a enfrentar".

Los galardonados este año con los premios Educa-Abanca, considerados los 'Goya' de la educación, han sido, en Educación Infantil, Patricia del Valle Pozo, del CEIP Averroes de Arroyomolinos (Madrid); María Lourdes Jiménez García, del CEIP Santa María de Nazaret de Ciclana de Segura (Jaén) en Educación Primaria; en Educación Secundaria, Lluís Bonet Juan, del IES Mare Nostrum de Alicante; en Formación Profesional, Sergio Banderas Moreno, del IES Campanillas de Málaga y en Educación Universitaria, Alejandra Cortes Pascual, de la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Unos premios que todos ellos valoran y agradecen, sobre todo, "porque la candidatura parte de las familias y de los propios alumnos". Una especie de 'pin parental' en positivo.

Mira también Sánchez llevará a Murcia a los tribunales por el pin parental al ser inconstitucional

María Lourdes Jiménez desde la escuela rural de Chiclana de Segura (Jaén), reconoce que cuando llega a un centro debe explicar a los padres minuciosamente su metodología y demostrar que con este método se consiguen los objetivos curriculares que se exigen con creces. "Por supuesto que trabajamos el libro de texto, porque hay contenidos que inevitablemente tienes que trabajar a través de lectura, fichas o tareas, pero siempre meter pinceladas divertidas, que son con las que el alumno trabaja. Y que todo lo que ellos trabajan vean que tiene un sentido útil y práctico y en el que además ellos se están divirtiendo", explica María Lourdes.

Esta misma semana, el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), y la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán (PP), se hacían la foto en una clase del CEIP Legazpi de Arroyomolinos con la mejor maestra de España de Educación Infantil, de 3 a 6 años. Patricia del Valle, que trabaja desde que se licenció en junio de 2003, ha ganado este reconocimiento por su labor en el curso 2018-2019 en otro colegio de la localidad, el Averroes, porque, curiosamente, y quizás como reflejo de otro de los problemas que arrastra nuestro sistema educativo, la mejor maestra de infantil en España es interina y no tiene plaza fija.

"Los verdaderos protagonistas de la educación son los niños y todo nuestro trabajo debe de estar enfocado hacia ellos, hacia su desarrollo personal e intelectual", resalta Patricia, quien cree que "en la educación en España debemos de cambiar cosas". "Que vengan a ver la realidad de las aulas, que nos pregunten a nosotros, que somos quienes estamos en el día a día con los niños, las ratios de alumnos por aula. Con menos niños podríamos atenderlos mejor y cumplir uno de los mandamientos de la educación, que es la educación individualizada. Hacen falta más recursos y más colegios".

Formación Profesional para la vida real

Sergio Banderas Moreno es un ingeniero informático de 43 años que desde 2004 es profesor de informática y coordinador de inglés en la rama de formación profesional del IES Campanillas de Málaga. Él también reconocer usar una metodología diferente a la habitual. "Yo doy clases de programación y la aplico a través de la programación de videojuegos. Eso hace que el alumno esté más motivado, el alumno alcanza una programación más avanzada, desarrolla su creatividad, trabaja en equipo... Es una enseñanza basada en proyectos."

Para el mejor profesor de FP de España "el gran problema de la educación en España es que está muy orientada a la antigua selectividad, en la que, en buena medida también todo vuelve a ser muy teórico, muy alejado de la vida real... En la FP, ya que estamos formando al alumno para una profesión, tenemos la oportunidad de ser más prácticos en todo y hay un gran potencial en este sentido, en cualquier materia que se imparta, de hacerla práctica y acercarla a la vida real". Banderas reivindica además, la vigencia y el futuro de la Formación Profesional: "No se informa bien de cuántas profesiones se pueden estudiar, qué salidas tienen... Está todavía todo muy encaminado a la Universidad y había que darle un gran impulso de visibilidad a la FP".

“Utilizo todo lo que me ofrecen las herramientas tecnológicas para cambiar el trabajo en el aula de las matemáticas. Para que no sean las matemáticas que estudiábamos hace 30 o 40 años. Intento hacer unas matemáticas que tengan más que ver con la resolución de problemas, con la vida diaria, casos prácticos, y utilización de las nuevas tecnologías”, explica Lluís Bonet Juan, profesor de secundaria en el IES Mare Nostrum de Alicante, y que lleva ya un cuarto de siglo como docente. Bonet insiste en que "no puede ser que estemos todavía en unas matemáticas basadas en el cálculo puro y duro. ¿Por qué en la pruebas de acceso a la universidad no se dejan utilizar calculadoras gráficas e incluso algunas científicas?", se pregunta.

Mira también Escuelas Católicas reprueba a Celaá tras la polémica sobre la elección de centro

"Leía hace unos días", cuenta Bonet, "que uno de los consejeros de la Ministra de Educación, Isabel Celaá, decía que para mejorar los resultados en las pruebas Pisa había que recortar los temarios de matemáticas. ¡Por favor! ¿Esa es la solución? No parece lo más adecuado, lo más conveniente. En los propios curriculums de matemáticas se habla de uso de tecnologías, de calculadoras gráficas... Lo que habrá que hacer es no prohibirlo y abogar porque se implanten y haya formación del profesorado en el uso de estas herramientas y poder ofrecer luego al alumnado una formación de calidad".

Formar personas en la Universidad

Alejandra Cortés, zaragozana de 45 años y con 21 años ya dedicada a la docencia, es Vicedecana de Innovación, Investigación de Comunicación de la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y la mejor profesora universitaria de España entre 1.459 aspirantes. "Intento aplicar una metodología colaborativa, interactiva, ágil, cooperativa... Que el alumno se sienta a gusto, que participe, se divierta, reflexione, sea crítico, que se responda a sus inquietudes y, a partir de ahí, aprenda. Trato de formar personas, que se formen para la vida, además de hacerse profesionales".

Alejandra considera que "la Universidad en España juega un gran papel en general, pero es difícil la renovación. Tenemos tantos mecanismos de calidad, que llevan a una burocratización excesiva, que hace que quizás se quede obsoleta en algunas cuestiones. No obstante, al final una docencia depende de uno mismo, pero se puede innovar cumpliendo las normas y sin esperar a que las cosas sean oficiales. Luego, hacen falta más recursos económicos, pero eso ya no depende de los docentes ni de los estudiantes..."

La mejor profesora universitaria de España cree que una de las asignaturas pendientes de la Universidad española es la capacitación de los docentes, más allá de sus currículums: "No es lo mismo ser químico y estar en un laboratorio que dar clases, para eso también hay que estar preparado porque dar clases es algo muy importante y complicado, no es cualquier cosa, y no todo el mundo está capacitado". Cortés incide en la necesidad de que la Universidad se centre en la investigación y "trabaje de cara a la vida real y a lo que la sociedad real nos pide, que nos adoptemos a la vida real, que a veces es algo que se nos critica mucho".

"La política tiene que hacer una apuesta por la educación, pero por la educación de la buena", sentencia esta profesora universitaria. "Quizás parezca un eslogan, pero es la realidad". Por ello, Alejandra Cortés le pide al nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, "que haya estabilidad, porque los países con mejores resultados con aquellos en los que hay más estabilidad, que no se cambien las normas y los planes cada cuatro años atendiendo más a criterios de partido que educativos". Una de las claves. a u juicio, estará en que haya "igualdad entre comunidades, que no haya comunidades en las que los profesores ganen más que en otras, y que haya un plan 'español', general, atendiendo, eso sí, las singularidades de cada región. Yo, por ejemplo, estudié en el País Vasco y una de las razones por las que no me quedé ahí fue porque yo nunca iba a alcanzar un nivel de euskera adecuado. Eso hace perder capital humano", sentencia.