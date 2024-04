El plan antitabaco del Gobierno deja en la estacada a 20.000 familias extremeñas

Desde la introducción de las primeras semillas de tabajo en Europa, de la mano del médico y botánico Francisco Hernández de Boncalo en 1577, sus hojas han tenido una presencia permanente en España. Siempre polémico, ha pasado de ser considerado una planta medicinal casi milagrosa a verse señalada como la causa de graves enfermedades. La reciente aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que impulsa el Ministerio de Sanidad, ha sembrado las dudas sobre el futuro de las 20.000 familias que se dedican a este cultivo en Extremadura. Este sector muestra sus dudas con medidas como el empaquetado genérico. Extremadura es la mayor región productora de Europa.

El director general de la Organización Interprofesional del Tabaco (Oitab), Fernando Vaquero, explica a 'La Información' que el Plan Antitabaco les va a afectar y pide "que se haga estudios previos sobre las consecuencias" de sus medidas ya que en esta comunidad autónoma se produce entre el 20 y 25% de lo que se consume en España. "Nadie nos pregunta", lamenta el respresentante de esta interprofesional quien cifra el número de familias que dependen de este cultivo en 20.000 y en unos 53.000 la cifra de empleos directos e indirectos generados alrededor de esta actividad. Esto incluye la industria transformadora que rodea a las hojas de tabaco.

"Es un sector modélico y moderno que usa en su producción estufas de biomasa, por ejemplo", defiende Fernando Vaquero quien pone en valor la fuerte presencia del empleo femenino en el sector. Una circunstancia "clave" en su opinión. En concreto, más del 50% de los puestos de trabajo generados son ocupados por mujeres, especialmente en las industrias de primera transformación. "Las familias no emigran... El empleo femenino fija población", defiende el director general de Oitab quien subraya "la mejor demografía" de comarcas como La Vera y el Campo Arañuelo en Cáceres respecto a otras comarcas extremeñas.

Las cifras del tabaco en España Extremadura produjo en 2022 hasta 19.753 toneladas de tabaco (seco y no fermentado), suponiendo casi el 100% de la producción nacional que en el citado ejercicio alcanzó las 19.937 toneladas y ocupó más de 6.000 hectáreas. La inmensa mayoría correspondiente a explotaciones medianas y pequeñas. En términos de valor, la cosecha española alcanzó los 59,41 millones de euros. De esta actividad dependen más de 20.000 familias, la mayoría del norte de Cáceres y genera unos 53.000 empleos directos e indirectos. Por variedades, gana "por goleada" la Virginia (19.582 toneladas) seguida por Burley (229 toneladas) y la Havana (81).

"Nadie va a comprar nuestro tabaco"

Una de las medidas más criticadas por el sector es el empaquetado genérico, cuya futura regulación se encuentra ya en el trámite de consulta pública, que finalizará el próximo 23 de abril. En concreto, el Ministerio de Salud iguala en una misma línea a productos como los cigarrillos de otros "emergentes" como el tabaco calentado y los vapeadores. Además de apuntar hacia la prohibición de usar aditivos y aromas en el tabaco con los que 'disfrazar' el tabaco. "El empaquetado genérico nos va a obligar a a competir por precio, y que no se mire la calidad del tabaco español", apunta Vaquero (Oitab) quien teme que las grandes marcas y envasadores al no poder diferenciarse opten por una materia prima más económica de países africanos.

"Nadie va a comprar nuestro tabaco más caro y de mayor calidad", sentencia el coordinador estatal de Unión de Uniones Luis Cortés quien comparte esta preocupación. Su organización agraria no entra al fondo de las medidas propuestas en el Plan Antitabaco, pero sí apuesta "por mantener una producción de calidad mientras haya consumo". Por su parte, el responsable de la interprofesional recuerda que "en la Unión Europea hay controles sobre los fitosanitarios que se usan y, por supuesto, no hay explotación infantil". Algo que, en su opinión, no está garantizado con el tabaco importado de otras latitudes. El representante de Unión de Uniones teme que la desaparición de esta actividad, junto al cierre de la central nuclear de Almaraz, suponga "un crack económico" para el norte de Cáceres.

A la búsqueda de alternativas

Ante la perspectiva de un endurecimiento de la regulación y la rebaja del consumo, además de estar muy condicionados por el "estigma" que acompaña a las hojas del tabaco, los productores de tabaco españoles llevan tiempo trabajando en alternativas. El director general de su interprofesional, Fernando Vaquero, apunta en varias direcciones "más respetuosas" como el 'tabaco calentado' para nuevos dispositivos, la producción de nuevas variantes como 'Kentucky' y los ensayos con cáñamo para formar ecofribras complementarias para el hormigón prefabricado y también para el textil. "El sector no para y es muy interesante agronómicamente", resume Vaquero.