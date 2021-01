El plan de rescate ciudadano de Aguado: 1.000 millones para familias y empresas.

El gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid prevé un colchón económico que evite el empobrecimiento de sus ciudadanos. Así lo ha declarado su vicepresidente, Ignacio Aguado en RTVE. Pedirá en el próximo Consejo de Gobierno poner en marcha un plan de rescate para familias y empresas, que esté dotado con al menos 1.000 millones de euros. "Hablamos de ayudas a familias y empresas que lo están pasando mal y que si no hacemos nada van a terminar por caer en riesgo de exclusión o empresas cerrar", ha trasladado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Según ha expuesto el dirigente, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, conocen su voluntad de "apostar por este tipo de ayudas" y porque la Comunidad de Madrid "se vuelque con las familias y con las empresas". "Llevamos ya tiempo hablando sobre ello pero quiero que en este Consejo de Gobierno se haga con detalle, presentemos formalmente este plan de rescate ciudadano y que hablemos de medidas importantes, que son necesarias", ha declarado.

En concreto, ha planteado que de los 26 a los 30 años el abono transporte cueste treinta euros, aprobar una línea de ayuda a las empresas para que puedan sufragar sus costes fijos (alquiler de local, nóminas, luz o agua) reforzar las residencias de mayores, que necesitan reformarse o mejorar en la prestación de determinados servicios, o una tarjeta monedero para las familias que lo están pasando peor. Para el vicepresidente, cada día que pasa sin poner en marcha un plan de rescate de estas características, se está dejando a las familias y a las empresas "atrás".

Según han explicado posteriormente desde el Gobierno madrileño, este plan se incluiría en los Presupuestos de la Comunidad para 2021 y ayudaría 40.000 pymes y autonómos. Permitirán crear 12.000 empleos directos y, además, se asegurarán 14.000 empleos en los 198 Centros Especiales de Empleo, brindando formación de calidad a cerca de 30.000 trabajadores y personas en situación de desempleo. En el ámbito social, más de 90.000 familias se verían beneficiadas por estas ayudas, "evitando que aumente la desigualdad y que muchas de ellas se queden atrás como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus".

El 'máster' de Cifuentes

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, espera que el juicio del 'caso Máster', en el que se juzga a la expresidenta regional Cristina Cifuentes, esclarezca lo que sucedió y "si ha habido culpables, que paguen por ello". En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha indicado que espera que del mismo salga "la Verdad, que se haga justicia". "Como siempre, en todos los temas que afectan a la Justicia y creo que tiene que aplicarse a todo el mundo por igual", ha declarado.

Cifuentes se sentará a partir de este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de falsedad documental en relación al acta que acreditaba la defensa de su Trabajo de Fin de Máster de los estudios de postgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), un juicio que llega casi tres años después de su dimisión y que se seguirá por streaming ante la alta incidencia de casos del Covid-19.

Polémica en las contrataciones del Zendal

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no considera que sea una "represalia" no contratar al personal sanitario que rechaza ir al Hospital Enfermera Isabel Zendal. "Creo que hay que entender el momento en el que estamos", ha señalado. En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha sostenido que la decisión de contratar o no hacerlo así como la política de gestión de Recursos Humanos la adopta la Consejería de Sanidad y "es evidente que en situaciones como las actuales" se necesita "la máxima movilidad posible del personal sanitario". "Es una decisión que ha adoptado la propia gestión de la Consejería de Sanidad y que yo respaldo, evidentemente", ha apuntado.

Aguado ha hechos hincapié en que la Comunidad de Madrid ha contratado en los últimos ocho o nueve meses "a más de 10.000 profesionales para reforzar la labor contra el Covid" y se necesita que esa movilidad se produzca. "Se ha construido un hospital en tiempo récord, en apenas tres o cuatro meses. Hay un hospital que antes no existía y necesitamos que se dote convenientemente del personal sanitario", ha declarado. El vicepresidente ha indicado que con los desplazamientos no se producen "agujeros" en el resto de hospital porque tratar de "reorganizar y si quedan lagunas se busca o se analiza si hay que suplir la vacante o no".