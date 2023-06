Los planes en eólica marina quedan en 'stand by' a la espera del marco regulatorio.

Sacar adelante los Planes de Ordenamiento del Espacio Marítimo (POEM) costó al Gobierno cuatro años de trabajo y un difícil consenso entre todos los departamentos ministeriales con competencias en la mar, las comunidades autónomas costeras, los sectores implicados y la sociedad civil. Y ahora se preguntan en el sector energético qué pasará con el despliegue de la eólica marina tras las elecciones generales del 23 de julio. Los POEM son solo el primer paso para que se puedan ver aerogeneradores en el mar y todavía queda por fijar el marco regulatorio.

Las fuentes consultadas muestran preocupación por la deriva que pueda tomar el impulso a esta tecnología tras los comicios y por que España pueda quedar rezagada frente a países como Portugal y Francia. El país luso espera lanzar su primera subasta de energía eólica marina para el último trimestre del curso, con el objetivo de alcanzar 10 gigavatios (GW) de capacidad instalada para 2030, siete más que España. Por su parte, Francia inauguró su primer parque eólico marino en septiembre del año pasado en Saint Nazaire, con 80 aerogeneradores y una potencia de 480 MW. Pero el país galo ha metido la sexta marcha y ya ha lazando dos licitaciones nuevas para un total de 2,5 gigavatios (GW).

La idea del Ejecutivo español era celebrar la primera subasta de potencia dentro del primer semestre del año, pero el adelanto electoral ha supuesto un giro de 180 grados a la escena política y económica del país y muchas cuestiones han quedado en 'stand by'. No obstante, desde que se aprobaran los POEM en Consejo de Ministros a finales de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica tampoco ha hecho referencia a la puja y estaba muy difícil que cumpliera con el plazo.

Último enfrentamiento con el PP

La eólica marina ha sido una de las últimas disputas energéticas entre el Gobierno y el Partido Popular. El partido de Alberto Núñez Feijóo exigió al Ejecutivo a principios de mayo que rectificara su plan de ordenación de la eólica marina al considerar que no se dio una suficiente participación de los sectores implicados ni que tampoco se aceptaron sus alegaciones. "La eólica marina es una oportunidad, por lo que el PP no está en contra de ello, lo que defiende es la coexistencia, a través del diálogo con la actividad marítima y pesquera", dijo el portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez.

García Díez reclamó al Ejecutivo que rectificara, dialogara y buscara la coexistencia de la eólica marina con la actividad pesquera y la preservación del ecosistema marino. "Si no lo hace este Gobierno en unos meses, lo hará el PP desde La Moncloa", aseguró. El sector pesquero de Galicia y Asturias (donde más zonas para eólica marina hay) denunció que el Gobierno no ha escuchado sus demandas y PP, Vox, Unidas Podemos y el BNG trasladaron esta preocupación a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En Génova afirman que no están en contra de la eólica marina, sino que piden un desarrollo a través del diálogo con la actividad marítima y pesquera. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marino, que agrupa a cofradías del noroeste peninsular, contra el plan del Ejecutivo.

Por su parte, Ribera fue contundente en la defensa de las garantías ambientales para la biodiversidad y la pesca en la elaboración de la planificación. "Solo hay algo a lo que no podíamos renunciar: su aprobación. Solo hay algo que no podíamos aceptar, la limitación frente a las oportunidades", dijo en el Congreso de los Diputados. Los POEM tendrán una vigencia de seis años (se deberán revisar y actualizar a más tardar el 31 de diciembre de 2027) e identifican cuatro zonas de alto potencial para el despliegue de la eólica marina con 19 'polígonos'. En concreto, del más del millón de kilómetros cuadrados de aguas que tiene España, estarán disponibles casi 5.000 kilómetros cuadrados para el despliegue de la eólica marina, lo que supone el 0,5% del total.

Los POEM se articulan así como un instrumento clave para lograr los objetivos de la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar y alcanzar entre 1 y 3 GW de potencia instalada en 2030 sin comprometer el estado de los mares. En ellos se han marcado una serie de líneas rojas para la delimitación de las zonas en las que se podrán instalar parques eólicos, que son la disponibilidad del recurso eólico, que no afecten a la bioversidad marina y a otros usos de interés general, como la seguridad en la navegación, la seguridad aérea y la defensa nacional. También se ha tenido en cuenta que las instalaciones no entren en conflicto con otras actividades presentes y futuras, como son la acuicultura, el turismo o la pesca.

De este modo, para la instalación de los parques eólicos, los POEM tienen en cuenta la pesca, los espacios protegidos medioambientalmente y los espacios militares estratégicos, entre otros factores. Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en España, el impacto de los parques eólicos marinos sobre la actividad pesquera será reducido. Sin embargo, desde el sector insisten que se deben establecer cuanto antes las reglas del juego "gobierne quien gobierne" para que los promotores puedan avanzar en la tramitación de las instalaciones. Mientras trabajan en el diseño de los proyectos, algunos ya han solicitado ya el alcance del estudio de impacto ambiental, una herramienta que no implica ningún compromiso por su parte ni de la Administración.

7.500 nuevos empleos

El Libro Blanco de la Industria Eólica Marina en España, elaborado por la AEE en colaboración con Deloitte, estima una aportación directa del sector al PIB de 6.116 millones de euros para el periodo 2025-2030, considerando un escenario en el que un 75% de las actividades se desarrollen en el país. Adicionalmente, se sumarían 1.860 millones de euros relativos a las actividades de operación y mantenimiento de los parques, construcción de buques, etc. Además, en términos de empleo, la patronal calcula que la tecnología eólica marina generará 7.523 nuevos puestos de trabajo entre 2025 y 2030 -17.438 profesionales especializados para 2045-2050.

En la misma línea, desde CC OO opinan que la energía eólica marina flotante impulsará sectores como los astilleros, la construcción naval y la industria metalúrgica. Además, el sindicato asegura que es una "excelente oportunidad" para ayudar a la industria electrointensiva a abaratar sus costes y para impulsar la producción de hidrógeno verde. "No deberíamos permitir dejar pasar la oportunidad que la eólica marina ofrece en este momento y que otros países monopolicen el desarrollo industrial de una tecnología de generación renovable que indudablemente se va a acabar instalando", destaca el secretario de Salud y Sostenibilidad Medioambiental de CC OO, Mariano Sanz.