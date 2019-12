Planes de pensiones: el factor clave al elegir más importante que la rentabilidad

Es diciembre y como es habitual por estas fechas los bancos lanzan la campaña de planes de pensiones. Las entidades bancarias presentan múltiples ofertas a los clientes con promociones que bonifican traspasos haciendo hincapié en la desgravación fiscal que supone la contratación de uno de estos planes, pero ¿realmente merecen la pena? El consumidor suele tener reticencias a la hora de contratar este producto de ahorro para las pensiones de jubilación como explica el CEO de 'Morning Star' Fernando Luque en el podcast 'Finect Talks', y hay que analizar varios aspectos a la hora de contratarlos.

"Es más importante el vehículo que el objetivo. La clave es ahorrar para la jubilación y contratar un producto para ello, ya sea un fondo de inversión o un plan de pensiones", indica el experto.

La principal particularidad de los planes de pensiones es su liquidez, que implica dejar el dinero sin tocar hasta el momento de la jubilación. Generalmente, el que invierte en un plan de pensiones sabe que es un dinero que va a estar inmovilizado durante muchos años. Por ello hay que estar mentalizado. Tras la última reforma solo se podrá recuperar al pasar al menos 10 años. Esto es más importante que el riesgo, ya que este fluctúa y el horizonte temporal no.

Asimismo, saber que la desgravación fiscal prometida es solo rentable para aportaciones altas de dinero a un plan de pensiones, aunque siguen siendo uno de los productos más rentables para la jubilación y la clave por encima de la rentabilidad al contratarlos es su coste.

"Es lo que realmente se puede anticipar. Si se invierte a largo plazo, el coste puede pesar mucho. Dentro de la oferta de planes de pensiones, hay que elegir uno que tenga un coste barato y olvidarse de la rentabilidad: la rentabilidad pasada no quiere decir que haya una rentabilidad fuutura ya que eso dependerá de los mercados", explica.

Por último, la decisión también ha de ser tomada en base a la simplicidad. "Optar por el más barato y tener en cuenta en lo que se va a invertir. Si se opta por un producto de renta variable, hacerlo en renta variable global, ya que no se sabe si en un futuro Europa lo va a a hacer mejor que Estados Unidos en este sector", añade.

¿Cómo sacar el dinero de un plan de pensiones?

Lo mejor para reducir el impacto fiscal es sacar el dinero en forma de renta. Aunque un buen método es tener varios planes e ir rescatándolos en el mejor momento.

"No es lo mismo recuperarlo ahora o el año que viene. Yo haría una retirada de dinero anticíclico. Si el plan en el que he invertido está subiendo mucho sacaría el dinero, y si ha bajado mucho lo bajaría. No hay una fórmula secreta y depende de las necesidades de cada uno, pero adaptar los momentos del rescate a cómo funciona el plan es clave", concluye.