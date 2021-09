El 'plus para prejubilados' de Escrivá oscilará entre los 5 y los 82 euros al mes

El complemento salarial diseñado por Seguridad Social para reparar los recortes aplicados a pensionistas con carreras de cotización superiores a los 44 años y medio por jubilarse antes de la edad legal oscilará entre los cinco y los 82 euros mensuales en función del perjuicio sufrido por cada futuro beneficiario, según se recoge en la Memoria Económica del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso La Información. El Gobierno admite en el mismo documento que del universo de más de 237.000 prejubilados que según los registros de Seguridad Social están en esa situación, al menos 24.000 no tendrán derecho al 'plus' por estar percibiendo ya la pensión máxima del sistema.

La propia naturaleza del complemento ideado por Escrivá, que busca igualar el trato dispensado por el sistema público a todos los pensionistas con largas carreras de cotización que salieron anticipadamente del mercado de trabajo en los últimos veinte años, y la diversidad de situaciones existentes como consecuencia de los cambios legales a los que se ha visto sometida la regulación de la jubilación anticipada en España van a hacer que la casuística sea de lo más diversa y que la cuantía del suplemento varíe de forma significativa según el año en el que el pensionista accediera a la jubilación.

El principal colectivo beneficiado por la medida impulsada desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social será el grupo de más de 20.000 pensionistas, con cotizaciones acreditadas anteriores a 1967 y procedentes del mutualismo laboral, que optaron por abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo entre 2002 y 2011 y que como consecuencia del marco legal vigente entonces vieron reducida su prestación en un 8% anual. El mecanismo vigente entonces permitía que un trabajador con más de 44 años y medio cotizados pudiera perder el 40% de su prestación si decidía jubilarse a los 60 años, ya fuera por voluntad propia o por falta de expectativas laborales, ya que en aquellos años esa penalización sólo se suavizaba si el cese en el trabajo se producía por causa no imputable al trabajador.

La aproximación realizada por los servicios del Ministerio de Escrivá en la memoria económica del proyecto de ley de reforma de las pensiones estima que habrá unos 3.307 jubilados que arrastran la penalización máxima del 40% sobre su prestación por este marco regulatorio. Su media de edad está en 76 años y la pensión media que perciben es de unos 1.373 euros mensuales. Las proyecciones realizadas por Seguridad Social apuntan a que la actualización de las prestaciones que reciben hoy los más de 20.000 jubilados bajo este régimen a partir de los coeficientes reductores previstos en la reforma de las pensiones les generará el derecho a un complemento de unos 82 euros mensuales, que será más elevado en el caso de esos más de 3.000 pensionistas con penalizaciones máximas.

Un 'plus' de 5 euros para los prejubilados de la crisis financiera

La previsión del Ministerio es que para el resto de situaciones a cubrir el complemento salarial sea menos cuantioso. Por ejemplo, ese suplemento será algo inferior a los 19 euros para los más de 75.000 pensionistas actuales con largas carreras de cotización que se jubilaron antes de tiempo de forma voluntaria desde la reforma de pensiones de Zapatero hasta la actualidad y que han venido sufriendo una penalización trimestral del 1,625% en su pensión, que en el peor de los casos se les redujo en un 13%.

Curiosamente, los pensionistas que accedieron a la condición de jubilados tras salir de manera forzada del mercado laboral percibirán un complemento más bajo, que en las proyecciones realizadas por Seguridad Social oscilan entre los cinco y los diez euros de media. Los pluses más altos en este segmento los cobrarán los trabajadores con trayectoria laboral acreditada anterior al año 1967 y los más bajos, los cerca de 17.000 prejubilados de la crisis financiera, principalmente porque ya se les aplicó unos coeficientes reductores menos gravosos: su 'plus' rondará los cinco euros al mes.

Fuentes sindicales consideran esta compensación claramente insuficente, especialmente por tratarse de personas que salieron de forma forzosa del mercado de trabajo, mientras que fuentes parlamentarias consultadas por La Información avanzan que el asunto será objeto de enmienda en el trámite parlamentario de la norma. La voluntad de las plataformas que defienden los intereses de los prejubilados forzosos, y de los partidos que les apoyan, era liquidar cualquier penalización en las pensiones de trabajadores que han llegado a la jubilación tras ser expulsados del mercado laboral. Seguridad Social no piensa igual. Sostiene que los coefientes reductores son un elemento básico para la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema y que eliminarlos generaría un agujero millonario al sistema público.

El complemento salarial incluido en la reforma de las pensiones por el Ministerio, sin acuerdo con los agentes sociales, no busca compensar el efecto de los coeficientes reductores sobre la prestación de los prejubilados con largas carreras de cotización sino garantizar el mismo trato por parte del sistema a todos los pensionistas jubilados antes de la edad legal en los últimos 20 años y que por mor de los continuos cambios legales han experimentado recortes diferentes según el año en que se jubilaron. Y la vía que han encontrado para hacerlo es aplicar sobre la pensión inicial a la que tuvieran derecho en su día los coeficientes reductores que se aprobarán en el proyecto de ley de reforma de las pensiones.

Aún sin una cifra concreta de beneficiarios

El examen de las bases de datos de Seguridad Social ha dado como resultado que hay 237.491 pensiones generadas tras una jubilación anticipada de una persona con más de 44 años y medio cotizados. Ése es el universo de potenciales beneficiarios del complemento salarial, al que hay que restar los más de 24.000 pensionistas que ya a día de hoy perciben una pensión máxima y que, por tanto, no tendrá derecho a ningún suplemento en su pensión. ¿Estará el número de beneficiarios entonces en torno a los 213.000? No. La memoria económica a la que ha tenido acceso La Información admite que la Seguridad Social sólo ha podido examinar, por falta de información respecto a varios miles de pensionistas, 192.906 casos y que entre éstos hay también un número no reducido de pensionistas que no tendrán derecho al complemento por no haber sufrido ningún perjuicio en su nómina mensual respecto al marco que contempla la reforma de las pensiones.

El Ministerio ha estimado, no obstante, en unos 45 millones de euros el coste anual que tendrá para el sistema público el pago de este complemento mensual en la nóminas de los prejubilados afectados por las penalizaciones de los coeficientes reductores anteriores al proyecto de ley en curso y en más de 765 millones los compromisos de gasto a futuro para el sistema.