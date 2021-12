Podcast | Energía, Filomena, materias pimas...: las luchas del campo en 2021

Corren tiempos difíciles para el campo. A una actividad económica que no ha terminado de despuntar a causa de la pandemia, una meteorología adversa (Filomena, sequías, inundaciones), la erupción del volcán de La Palma y el rally de unos costes de producción que no dan tregua. Agricultores y ganaderos han tenido que encarar los efectos de una doble crisis este año. En primer lugar, la de los precios energéticos: los de los combustibles no han hecho más que subir ante la escalada del petróleo (el barril de Brent, de referencia en Europa, se ha disparado cerca del 47% en lo que va de ejercicio) y el de la luz se ha triplicado en relación a hace un año. Y, en segundo lugar, la del sector lácteo, con los ganaderos incapaces de asumir los costes de producción por la subida de los precios.

En su caso, a la luz y los carburantes se ha sumado el encarecimiento de los piensos, que han subido alrededor del 30% al hacerlo también las materias primas que se emplean para elaborarlos (el maíz, el trigo, la cebada o la soja). Como explica José Manuel de Las Heras, coordinador de Unión de Uniones, lo que perciben los ganaderos por la leche que producen sus vacas es mucho menos de lo que cuesta producirla.

El Congreso de los Diputados dio el visto bueno definitivo a principios de diciembre a la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que reforma la aprobada en 2013 e incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas. Esta ley afecta a toda la cadena de producción: tanto a los agricultores y ganaderos, como a la industria y la distribución (los supermercados).

En el sector denuncian que el texto no ha entrado ni en la definición de posición de dominio en el mercado ni la prohibición a todos los operadores de la cadena posterior a la producción de vender por debajo del precio de adquisición... Y consideran que la Ley ha traspuesto mal la Directiva Europea, dejando fuera a determinados agentes y operaciones que la norma ésta no excluye. Por ello, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que se pronuncie sobre ello.