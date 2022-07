Podcast | Europa tiene un plan contra el chantaje energético de Putin: ¿es viable?

Europa trabaja en un plan para evitar el chantaje energético de Putin que, desde que invadió Ucrania ha venido empleando el gas como arma geopolítica contra los Veintisiete. La Comisión ha propuesto una regulación para que todos los Estados reduzcan de forma voluntaria un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023. El objetivo es, además, que el Ejecutivo comunitario pueda imponer la rebaja con carácter obligatorio cuando se declare una "alerta" en toda la Unión sobre la seguridad del suministro. El objetivo de recorte sería el mismo para todos los Estados, pese a que la dependencia del gas ruso varía mucho de uno a otro, siendo mayor en Alemania o Italia, que en España o Portugal.

¿Son viables las medidas de ahorro energético que propone la Comisión? ¿Serán efectivas? Sobre estas cuestiones se pronuncia en 'La Información' Carlos Reinoso, director general de la Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), que se engloba dentro de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (que incluye también a Anfac, AOP, Fiab, Unesid...) La industria, principal consumidor de gas en España, ve con preocupación la propuesta europea. "Si España, a pesar de no necesitarlo, reduce su consumo de gas y ese gas no consumido no se puede hacer nada con él, no se puede destinar a los países que más lo necesitan... Eso no es solidaridad. Eso es estupidez económica", apunta.

De momento, en el Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera estudian la manera de hacer que las limitaciones y recortes en el consumo de gas y energía que Bruselas va a poner sobre la mesa tengan un efecto limitado en el caso de España o, al menos, que lleguen más tarde a los ciudadanos de la Península Ibérica que a los del resto de los países europeos, cuya dependencia del gas ruso es mayor.

